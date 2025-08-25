Doliu în lumea filmului. Pala Suresh a fost găsit mort la reședința sa din Piravom. Actorul indian era tratat pentru o afecțiune cardiacă. Suresh a fost o figură proeminentă in lumea artistică indiană timp de peste trei decenii, relatează indiatvnews.

Conform relatărilor presei, Pala Suresh a fost găsit mort la reședința sa închiriată din Piravom, duminică dimineață. Actorul nu s-a trezit la ora obișnuită, stârnind suspiciuni in rândul familiei.

După ce membrii familiei au spart ușa, acesta a fost dus de urgență la Spitalul Piravom Taluk, unde medicii l-au declarat mort. Se bănuiește că a suferit un stop cardiac în somn.

Timp de peste trei decenii, Pala Suresh a fost un nume cunoscut pe scenele din Kerala. A devenit cunoscut datorită spectacolelor și programelor de televiziune în care a apărut în anii 80. Pala Suresh a câștigat o recunoaștere specială pentru imitațiile ingenioase și ale unor personalități politice din India.

Talentul său l-a propulsat și în televiziune. Unul dintre rolurile memorabile a fost cel din „ABCD: American-Born Confused Desi” (2013). Pala Suresh a jucat rolul unui jurnalist alături de Dulquer Salmaan în filmul de mare succes. „ABCD”, regizat de Martin Prakkat.

Fanii și-au exprimat durerea față de vestea tragică și și i-au adus un ultim omagiu pe rețelele de socializare.

Un utilizator X a scris: „Pala Suresh, un îndrăgit mim a decedat la vârsta de 53 de ani din cauza unui stop cardiac. Cunoscut de peste 30 de ani pentru că a adus râsete cu imitațiile sale senzaționale ale liderilor politici și pentru rolurile sale în filme precum «ABCD: American-Born Confused Desi».”

Suresh a apărut în mai multe filme și seriale de televiziune de-a lungul carierei sale.

Filmul de comedie „ABCD: American-Born Confused Desi”, lansat în 2013, îi are în rolurile principale pe Tovino Thomas, Jacob Gregory, Aparna Gopinath, Dulquer Salmaan și alții. Filmul are o evaluare IMDb de 6,7 și este disponibil pentru streaming pe JioHotstar.

Suresh a colaborat cu multe trupe de actori. A lucrat ca artist profesionist cu trupa Narma din Kollam și a făcut parte din grupul Cochin Rasika. Contribuțiile sale la lumea artistică i-au adus elogii nenumărate în presa de specialitate, fiind considerat unul dintre cei mai buni imitatori și un actor versatil.