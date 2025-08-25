Albinele se confruntă cu cel mai sever declin din ultimele decenii, ceea ce amenință direct producția alimentară și ecosistemele naturale. Cercetătorii britanici susțin că au găsit o metodă eficientă pentru a sprijini aceste insecte, folosind o formulă inovatoare obținută din drojdie. Suplimentul oferă nutrienți esențiali care lipsesc din hrana artificială actuală și ar putea contribui la stoparea dispariției coloniilor.

Cercetătorii explică faptul că noua tulpină de drojdie poate prelungi durata de viață a albinelor. Agricultura intensivă, pesticidele și schimbările climatice reduc drastic resursele naturale, afectând accesul insectelor la flori și polen.

Experții speră că soluția poate stabiliza populațiile sălbatice, esențiale pentru culturile agricole. Albinele sunt responsabile de polenizarea a peste 70% din culturile de bază, inclusiv migdale, mere și cireșe.

Problema este agravată de factori multipli, cum ar fi deficiențele nutriționale, paraziții, virusurile și substanțele chimice folosite în agricultură. Specialiștii atrag atenția că impactul asupra securității alimentare și biodiversității este considerabil. Potrivit unei analize publicate de Independent, situația necesită intervenții rapide și eficiente.

În acest context, cercetătorii din Oxford au creat un supliment inovator pentru albine. Acesta se bazează pe tulpina Yarrowia lipolytica, modificată genetic pentru a produce compuși numiți steroli, esențiali pentru dezvoltarea coloniilor. Acești nutrienți lipsesc în mod obișnuit din înlocuitorii artificiali de polen, scriu cei de la Mediafax.

Produsele comerciale existente, fabricate din făină proteică, zaharuri și uleiuri, nu reușesc să ofere sterolii necesari albinelor. Lipsa acestor compuși afectează dezvoltarea larvelor și longevitatea coloniilor. Specialiștii au testat suplimentul timp de trei luni, comparându-l cu dietele tradiționale folosite de apicultori.

Rezultatele au arătat creșteri spectaculoase. Coloniile hrănite cu drojdia îmbogățită au produs de până la 15 ori mai multe larve viabile. În plus, perioada de creștere a puietului s-a extins semnificativ, oferind un avantaj crucial pentru sănătatea coloniilor.

„Utilizarea acestei metode pentru a încorpora suplimente de steroli în înlocuitorii de polen va permite coloniilor de albine să producă puiet în absența polenului floral”, au scris cercetătorii în revista Nature.

Ei adaugă că formula ar putea reduce competiția dintre diferitele specii pentru resursele florale și ar putea sprijini populațiile sălbatice.

Cercetătorii mai subliniază că dieta bazată pe drojdie oferă albinelor toți nutrienții necesari, printr-un amestec de șase tipuri de steroli. Aceste elemente sunt esențiale pentru supraviețuire și rezistență pe termen lung.

„Pentru albine, diferența dintre dieta îmbogățită cu steroli și hrana convențională pentru albine ar fi comparabilă cu diferența pentru oameni între consumul de mese echilibrate, complete din punct de vedere nutrițional, și consumul de mese lipsite de nutrienți esențiali, cum ar fi acizii grași esențiali”, a explicat coordonatoarea proiectului, Elynor Moore.

Cercetătoarea a adăugat că, folosind fermentarea de precizie, sunt acum capabili să ofere albinelor o hrană personalizată, completă din punct de vedere nutrițional la nivel molecular.

Procesul de producere a sterolilor s-a dovedit a fi complex, necesitând peste 15 ani de cercetare pentru a fi finalizat. Specialiștii subliniază că este nevoie de studii suplimentare pentru a evalua efectele pe termen lung asupra sănătății coloniilor și a eficienței procesului de polenizare.

Totuși, primele date sugerează că suplimentul ar putea fi pus la dispoziția fermierilor în aproximativ doi ani. Succesul proiectului marchează un pas important în protejarea unui element vital pentru lanțul alimentar global.