De ani buni, Grecia este una dintre cele mai căutate destinații de vacanță pentru turiștii români, datorită plajelor spectaculoase, apelor cristaline și atmosferei vibrante. Totuși, legislația locală prevede sancțiuni severe pentru cei care iau cu ei suveniruri naturale de pe plajă.

Jamie Fraser, expert în turism, avertizează că simpla colectare de scoici sau pietre poate atrage o amendă de 1.000 de euro (aproximativ 5.000 de lei), potrivit Express.

Insula Skiathos, dar și alte zone turistice populare, au introdus reguli menite să protejeze ecosistemele fragile de efectele negative ale aglomerației și comportamentului iresponsabil al vizitatorilor.

Autoritățile grecești încurajează turiștii să cumpere suveniruri din magazinele locale sau să facă fotografii, în loc să ia acasă elemente naturale. Măsura urmărește nu doar protecția mediului, ci și susținerea economiei locale.

Reguli și mai dure se aplică în Italia, în special în Sardinia, o destinație renumită pentru plajele cu nisip fin și peisajele spectaculoase. Aici, autoritățile au interzis complet colectarea nisipului, după ce fenomenul a dus la probleme serioase de eroziune și degradare a mediului.

Cei care încalcă această lege riscă amenzi între câteva sute și până la 3.000 de euro (circa 15.000 de lei). În unele cazuri, poliția a reținut turiști cu sticle pline de nisip în bagaje, iar sancțiunile au fost aplicate fără clemență.

Localnicii consideră că aceste măsuri sunt necesare pentru a conserva resursele naturale și pentru a proteja viitorul turismului sustenabil.

Atât Grecia, cât și Italia au introdus aceste reguli pentru a proteja echilibrul natural al plajelor. Scoicile, pietricelele și nisipul sunt parte a unui ecosistem fragil. Eliminarea lor masivă poate afecta flora și fauna marină, accelera eroziunea și reduce atractivitatea turistică a zonelor.

Deși unii vizitatori percep măsurile ca exagerate, autoritățile insistă că este vorba despre o strategie pe termen lung. Turismul de masă aduce beneficii economice majore, dar și presiune asupra mediului. Regulile sunt, de fapt, o investiție în conservarea frumuseții naturale care atrage milioane de turiști anual.

Pentru a evita amenzile, turiștii români sunt sfătuiți să se informeze înainte de plecare despre regulile locale. O simplă verificare pe site-urile oficiale de turism sau la hotelul unde sunt cazați poate preveni situații neplăcute.