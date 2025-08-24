Un miliard de oameni din lume, adică aproximativ unul din șapte, trăiesc cu obezitate, iar situația este alarmantă chiar și în Italia, țară recunoscută pentru dieta mediteraneeană și cultura sportului. Acolo, peste 6 milioane de persoane adulte, echivalentul a 12% din populație, se confruntă cu această problemă.

Medicul italian Franco Berrino, fost director al Departamentului de medicină preventivă și predictivă de la Istituto dei Tumori din Milano și fondator al asociației La Grande Via, afirmă că soluțiile pot fi mult mai simple decât par, fiind suficiente doar patru reguli de bază.

Prima dintre ele este legată de mestecat. Potrivit specialistului, multe persoane supraponderale mănâncă rapid, fără să mestece suficient, fapt ce influențează hormonii foamei și sațietății.

Studiile au arătat că o masticație îndelungată reduce producerea grelinei – hormonul apetitului – și stimulează secreția colecistokininei și a GLP1, hormoni care induc sațietatea și ajută la scăderea glicemiei.

În consecință, mestecatul corect reduce pofta de mâncare și contribuie la pierderea în greutate, notează jurnaliștii Corriere della Sera.

A doua regulă recomandată de medic privește momentul meselor. Acesta subliniază că este esențial ca ultima masă să fie luată devreme și să existe un interval de cel puțin 14 ore până la micul dejun. De asemenea, o cină ușoară sau chiar lipsa acesteia accelerează procesul de slăbire.

Experimentele clinice au demonstrat că femeile supraponderale care au consumat un mic dejun consistent și o cină redusă caloric au obținut rezultate mai bune decât cele care au inversat proporțiile.

Berrino subliniază că ritmul alimentar ar trebui să fie adaptat la ciclurile naturale ale soarelui, întrucât lipsa somnului și munca nocturnă cresc riscul de obezitate.

A treia regulă vizează tipul alimentelor consumate. Medicul recomandă vegetale (cu excepția cartofilor), cereale integrale autentice, leguminoase, fructe și oleaginoase.

Acestea aduc sațietate cu puține calorii, reduc indicele glicemic și hrănesc microbiota intestinală, esențială pentru o greutate sănătoasă.

În plus, leguminoasele conțin compuși care încetinesc digestia amidonului și absorbția grăsimilor, ajutând astfel la menținerea unui metabolism echilibrat. Berrino sugerează și consumul moderat de lactate fermentate, precum kefirul sau iaurtul, pentru o floră intestinală puternică.

Ultima regulă se referă la evitarea alimentelor care îngrașă. Epidemiologii de la Harvard au realizat o clasificare a celor mai periculoase: chipsurile, cartofii, băuturile îndulcite, carnea procesată, carnea roșie, sucurile de fructe, făinurile rafinate, dulciurile industriale și untul. Medicul atrage atenția că ideea conform căreia carbohidrații îngrașă, iar proteinele slăbesc, este greșită.

El afirmă că o dietă bogată în cereale integrale și leguminoase, cu reducerea proteinelor animale și a alimentelor procesate, favorizează o pierdere sănătoasă în greutate. Totodată, avertizează că dietele hiperproteice, care par eficiente pe termen scurt, sunt dăunătoare și produc efectul invers după întreruperea lor.

Franco Berrino concluzionează că echilibrul constă în revenirea la alimentația tradițională a omului – bazată pe legume, fructe, cereale integrale și leguminoase –, iar carnea ar trebui consumată doar ocazional. Aceste patru reguli simple, aplicate constant, pot contribui nu doar la prevenirea obezității, ci și la menținerea unei stări generale bune de sănătate.