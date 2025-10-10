ANPC a verificat peste 1.700 de operatori economici în ultimele cinci zile și a aplicat amenzi de peste 6 milioane de lei
În doar cinci zile, între 6 și 10 octombrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând peste 1.700 de operatori economici din toate județele țării.
Reprezentanții instituției au precizat că aceste verificări fac parte din eforturile constante de protejare a drepturilor și intereselor consumatorilor.
În urma controalelor, comisarii ANPC au constatat numeroase abateri și au aplicat 1.185 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,26 milioane de lei, precum și 704 avertismente.
De asemenea, au fost dispuse măsuri complementare, printre care oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și suspendarea temporară a vânzării unor produse de peste 212.000 de lei. Totodată, 19 operatori economici au fost obligați să își suspende activitatea până la remedierea deficiențelor constatate.
Principalele nereguli au vizat nerespectarea normelor de igienă și siguranță alimentară: prezența insectelor în blocurile alimentare și în materiile prime, folosirea produselor fără trasabilitate, comercializarea cărnii și preparatelor cu termenul de valabilitate depășit, depozitarea la temperaturi necorespunzătoare, dar și utilizarea echipamentelor neigienizate.
Alte abateri au inclus lipsa informării privind alergenii, absența prețurilor afișate, deficiențe la produsele textile și sisteme de ventilație deteriorate.
ANPC a anunțat că va continua acțiunile de control pentru asigurarea siguranței și protecției consumatorilor din România.
Comunicatul integral al instituției
În perioada 06.10.2025 – 10.10.2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a verificat peste 1.700 de operatori economici, la nivelul întregii țări, demonstrând angajamentul constant în apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor.
Ca urmare a neconformităților constatate, comisariiANPC au aplicat următoarele sancțiuni:
- 185 de amenzi contravenţionale, în valoare de peste 6,26 milioane de lei
- 704 avertismente
- oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei
- oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de peste 212.000 de lei
- oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 19 operatori economici.
Principalele neconformități constatate au fost:
- prezența insectelor în blocul alimentar;
- prezența insectelor în materiile prime existente în bloculalimentar;
- materii prime fără elementele de identificare șicaracterizare necesare stabilirii trasabilității produselor;
- produse de origine animală (carne și produse din carne) cu termen de valabilitate depășit;
- nerespectarea condițiilor/temperaturilor de depozitarerecomandate de producător pentru produsele cu grad de perisabilitate ridicat (carne și preparate din carne);
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri grosiere de impurități, rugină și resturialimentare;
- agregate frigorifice cu depuneri grosiere de resturialimentare, gheață, rugină și mucegai;
- absența graficelor de monitorizare a temperaturilor;
- lipsa informării corecte, complete și precise în ceea ceprivește substanțele cu potențial alergen;
- produse din cristal expuse spre comercializare fărăafișarea prețurilor de vânzare;
- produse textile care nu respectă condițiile prevăzute înurma emiterii rapoartelor de expertiză;
- sisteme de aer condiționat neigienizate, cu acumulărigrosiere de impurități;
- tubulatură de ventilație fisurată și deteriorată structural.
ANPC continuă acțiunile de control pentru protejarea drepturilor și siguranței consumatorilor.