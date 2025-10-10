În doar cinci zile, între 6 și 10 octombrie 2025, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând peste 1.700 de operatori economici din toate județele țării.

Reprezentanții instituției au precizat că aceste verificări fac parte din eforturile constante de protejare a drepturilor și intereselor consumatorilor.

În urma controalelor, comisarii ANPC au constatat numeroase abateri și au aplicat 1.185 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 6,26 milioane de lei, precum și 704 avertismente.

De asemenea, au fost dispuse măsuri complementare, printre care oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și suspendarea temporară a vânzării unor produse de peste 212.000 de lei. Totodată, 19 operatori economici au fost obligați să își suspende activitatea până la remedierea deficiențelor constatate.

Principalele nereguli au vizat nerespectarea normelor de igienă și siguranță alimentară: prezența insectelor în blocurile alimentare și în materiile prime, folosirea produselor fără trasabilitate, comercializarea cărnii și preparatelor cu termenul de valabilitate depășit, depozitarea la temperaturi necorespunzătoare, dar și utilizarea echipamentelor neigienizate.

Alte abateri au inclus lipsa informării privind alergenii, absența prețurilor afișate, deficiențe la produsele textile și sisteme de ventilație deteriorate.

ANPC a anunțat că va continua acțiunile de control pentru asigurarea siguranței și protecției consumatorilor din România.