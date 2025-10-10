O operațiune comună a Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă și a Autorității Vamale Române a dus la descoperirea unei cantități record de bancnote contrafăcute în portul Constanța Sud. Captura totalizează 4.800.000 de bancnote, în valoare de aproximativ 960 de milioane de euro.

Operațiunea, parte a demersului internațional DECOY III sub egida EMPACT și coordonată la nivel european de EUROPOL, urmărește interceptarea coletelor suspecte care conțin bancnote false provenite din țări precum China și Turcia.

La data de 10 octombrie 2025, în urma verificărilor efectuate de echipe mixte – formată din ofițeri ai Oficiului Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime și inspectori vamali – au fost descoperite 160 de colete cu bancnote contrafăcute:

40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote de 500 de euro, fără serie, în valoare de 600.000.000 de euro;

20 de cutii conțineau 600.000 de bancnote de 200 de euro, fără serie, în valoare de 120.000.000 de euro;

60 de cutii conțineau 1.800.000 de bancnote de 100 de euro, cu serie, în valoare de 180.000.000 de euro;

40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote de 50 de euro, cu serie, în valoare de 60.000.000 de euro.

Bancnotele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor, care se desfășoară sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu. Autoritățile române atrag atenția asupra intensificării traficului de monedă falsă în Uniunea Europeană și subliniază importanța cooperării internaționale în combaterea acestui fenomen.

În urmă cu câteva zile, inspectorii vamali din cadrul Serviciului Echipe Mobile Calafat – Direcția Regională Vamală Craiova au descoperit doi migranți de origine pakistaneză ascunși în două automarfare, aflate sub regim de tranzit vamal, pe ruta Turcia – Polonia. Descoperirea a fost făcută în urma unui control bazat pe analiză de risc, în zona Calafat, când sigiliile vamale ale vehiculelor s-au dovedit a fi compromise.

Șoferii celor două automarfare au fost sancționați cu câte 8.000 de lei fiecare, iar migranții au fost predați autorităților competente pentru continuarea cercetărilor.

Această acțiune se înscrie în măsurile compensatorii adoptate de România după aderarea la spațiul Schengen, menite să mențină un nivel ridicat de control și securitate la frontiere. Autoritatea Vamală Română subliniază importanța prevenirii contrabandei și a migrației ilegale, prin acțiuni bazate pe analiză de risc și cooperare cu structurile competente.

Autoritățile române reafirmă angajamentul de a proteja frontierele economice ale țării și siguranța cetățenilor prin intervenții prompte și o prezență activă la punctele vamale.