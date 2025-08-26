Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate din județul Vrancea au descoperit recent o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute în timpul unor controale la unități comerciale.

Potrivit anchetatorilor, acțiunile de verificare au început în luna iulie 2025, după ce au fost înregistrate mai multe dosare penale pentru punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune. Investigațiile au vizat în special bancnote susceptibile de a fi confundate cu cele autentice.

În data de 25 august 2025, polițiștii au ridicat 23.300 de bancnote false, constând în 14.700 de euro și 8.600 de dolari americani, a căror valoare totală depășește 4,1 milioane de euro. În urma descoperirii, au fost întocmite trei dosare penale, iar cercetările continuă.

Autoritățile reamintesc că, potrivit legislației în vigoare și normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele autentice este ilegală, indiferent dacă este marcată suplimentar sau destinată comercializării ca obiect de recuzită sau jucărie.

Poliția recomandă cetățenilor să fie vigilenți la primirea bancnotelor și să sesizeze imediat autoritățile dacă există suspiciuni privind autenticitatea acestora.

Banca Națională a României (BNR) a emis un nou regulament care stabilește măsurile necesare pentru circulația bancnotelor și monedelor euro în condiții care garantează autenticitatea lor, precum și procedura de transmitere către autoritățile naționale competente a bancnotelor și monedelor euro falsificate sau suspectate a fi falsificate.

Regulamentul, elaborat în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.338/2001 și a modificărilor ulterioare, ale deciziilor Băncii Centrale Europene și a legislației interne, se aplică instituțiilor de credit, caselor de schimb valutar, prestatorilor de servicii de plată și altor operatori economici care participă la verificarea și distribuirea bancnotelor și monedelor euro.

Documentul definește noțiuni-cheie precum:

bancnote și monede falsificate – cele produse sau modificate fraudulos;

bancnote și monede neautorizate – cele produse legal, dar fără acordul autorităților competente;

falsificarea – implică producerea, modificarea, punerea în circulație, importul, exportul sau deținerea frauduloasă a bancnotelor și monedelor euro, precum și realizarea de instrumente sau programe destinate obținerii de falsuri.

Autoritățile naționale competente implicate sunt Ministerul Administrației și Internelor prin Inspectoratul General al Poliției Române, Oficiul Național Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă și Centrele Naționale de Analiză și de Monitorizare a Falsificărilor din BNR, care vor asigura expertizarea și clasificarea bancnotelor și monedelor suspecte.

Instituțiile care operează cu numerar au obligația de a verifica autenticitatea bancnotelor și monedelor euro primite și de a le retrage din circulație dacă există suspiciuni. Controlul se poate face manual sau automat, utilizând echipamente aprobate de Banca Centrală Europeană și Comisia Europeană. Bancnotele și monedele falsificate se predau organelor de poliție pe baza unui proces-verbal de predare-primire, anexele regulamentului oferind modele și instrucțiuni detaliate pentru completarea acestuia.

Regulamentul prevede cooperarea între autoritățile naționale pentru prevenirea falsificării, schimb de informații, asistență reciprocă și analiză strategică a impactului falsurilor. Încălcarea prevederilor constituie infracțiuni și se pedepsește conform Codului penal.

Orice falsificare a unei monede cu putere circulatorie se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani, împreună cu interzicerea exercitării anumitor drepturi. Aceeași sancțiune se aplică și în cazul falsificării unei monede emise de autoritățile competente înainte de introducerea oficială în circulație.

Instituţiile de credit, casele de schimb valutar şi ceilalţi agenţi care operează cu numerar, precum şi orice altă instituţie care participă, cu titlu profesional, la distribuirea, transportul şi eliberarea către public a bancnotelor şi a monedelor euro sunt obligate să retragă din circulaţie şi să predea de îndată autorităţilor naţionale competente bancnotele şi monedele euro pe care le-au primit şi despre care ştiu sau au motive suficiente să considere că sunt falsificate.

Bancnotele şi monedele euro falsificate, precum şi cele suspectate a fi falsificate se predau organelor locale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, respectiv Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratelor judeţene de poliţie, după caz, pe baza unui proces-verbal de predare-primire.

Apoi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi inspectoratele judeţene de poliţie înaintează bancnotele şi monedele euro falsificate sau suspectate a fi falsificate Oficiului Naţional Central, care le remite CNA (Centrul Naţional de Analiză) şi CNAM (Centrul Naţional de Analiză a Monedelor) din Banca Naţională a României, în vederea expertizării.