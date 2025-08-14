Deși numărul bancomatelor din Spania a scăzut, acestea rămân esențiale nu doar pentru retragerea numerarului, ci și pentru depunerea acestuia, motiv pentru care Banca Spaniei consideră important să reamintească normele legale.

Conform Regulamentului 1338/2001/CE, instituțiile financiare sunt obligate să scoată din circulație toate bancnotele și monedele euro care sunt false sau suspecte de falsificare. Astfel, dacă un client încearcă să depună o bancnotă falsă la bancomat, aceasta va fi reținută până când se va stabili dacă este autentică.

În aceste cazuri, bancomatul emite un bon care indică faptul că bancnotele vor fi trimise la Banca Spaniei pentru verificare. Dacă depunerea s-a făcut într-un plic, instituția bancară va informa ulterior clientul în cazul în care vreuna dintre bancnote este suspectă, fiind obligată să le trimită la Banca Spaniei în maximum 15 zile lucrătoare, conform publicației elEconomista.

Odată reținută bancnota, banca trebuie să completeze un formular în aplicația Băncii Spaniei, detaliind caracteristicile bancnotei, datele instituției și ale deținătorului (proprietar), precum și IBAN-ul la care se va transfera suma dacă bancnota este autentică. În aplicație se generează un bon cu un număr de înregistrare diferit de cel al bancomatului, necesar pentru urmărirea dosarului.

Când bancnota ajunge la Banca Spaniei, Centrul Național de Analiză o examinează pentru a stabili autenticitatea și comunică rezultatul atât prin e-mail către client, cât și către banca depunătoare, care trebuie să vireze suma corespunzătoare în IBAN-ul indicat dacă bancnota este autentică. Dacă banca nu a completat datele deținătorului, comunicarea și transferul se fac direct către instituție, iar clientul trebuie să contacteze banca pentru informații.

Banca Spaniei avertizează că dosarele se analizează în ordinea sosirii, fără a se ține cont de valoarea bancnotei, astfel că nu există un termen fix pentru procesare. Utilizatorii pot verifica evoluția procesului prin aplicația „Consulta del expediente”, introducând numărul de înregistrare și DNI-ul, sau contactând Centrul Național de Analiză.

Pentru a detecta o bancnotă falsă, Banca Spaniei recomandă metoda „atinge, privește și rotește”. Mai întâi, se atinge anversul bancnotei pentru a simți relieful desenului, valoarea și liniile laterale. Apoi, se verifică bancnota la lumină pentru a observa filigranul, firul de siguranță și fereastra transparentă a hologramei laterale. În final, bancnota se rotește; portretul zeiței Europa, motivul principal și valoarea din hologramă produc efecte vizuale distincte, iar pe verso, fereastra cu portret arată cifra sumei.