UniCredit Bank debutează la BVB după preluarea serviciilor Alpha Bank

UniCredit Bank, parte a grupului financiar internațional UniCredit, își marchează intrarea oficială pe piața de capital românească în calitate de participant direct la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB). Momentul va fi celebrat miercuri, 20 august, printr-un eveniment organizat la sediul BVB și transmis în direct pe platformele online ale instituției — Facebook, YouTube și LinkedIn.

Debutul vine după ce, începând cu 15 august, UniCredit va prelua integral serviciile de investiții financiare aferente tranzacțiilor bursiere operate anterior de Alpha Bank România. Această mutare reprezintă un pas esențial în procesul de integrare a celor două bănci, demarat după tranzacția din noiembrie 2024 prin care UniCredit a achiziționat 90,1% din acțiunile Alpha Bank România, pentru 255 milioane de euro în numerar și aproape 10% din propriile acțiuni, scrie economedia.ro.

Odată finalizată fuziunea — prevăzută pentru 15 august 2025, condiționată de obținerea tuturor aprobărilor legale — UniCredit România va deveni a treia bancă din țară după valoarea activelor, cu o cotă de piață estimată la circa 12%.

La evenimentul de la BVB vor lua cuvântul Remus Vulpescu, CEO al Bursei de Valori București, și Mihaela Lupu, CEO al UniCredit Bank România, care vor evidenția importanța extinderii băncii în zona serviciilor de brokeraj și investiții, precum și impactul asupra pieței de capital locale.

Prin acest pas, UniCredit își consolidează poziția nu doar ca furnizor de servicii bancare universale, ci și ca intermediar activ în tranzacțiile de pe bursa românească, promițând acces sporit clienților la oportunitățile oferite de piața de capital.

UniCredit, al treilea mare grup bancar din zona euro după capitalizare, a anunțat marți că își majorează de două ori participația în Alpha Bank, ajungând la 19,3% din capitalul instituției elene. Mișcarea marchează o repoziționare strategică a grupului italian, într-un moment în care alte planuri de consolidare la nivel european întâmpină obstacole.

Pachetul suplimentar a fost obținut printr-o serie de instrumente derivate achiziționate de la bănci de investiții, la un preț sub nivelul ultimei cotații bursiere a Alpha Bank. Surse apropiate tranzacției indică faptul că operațiunea ar putea genera un aport anual de circa 180 de milioane de euro la profitul net al UniCredit. Finalizarea depinde însă de aprobarea Băncii Centrale Europene.

În Grecia, anunțul a fost primit pozitiv. Directorul general al Alpha Bank, Vassilios Psaltis, a descris extinderea participației drept „o confirmare a încrederii UniCredit în potențialul economiei elene”, în timp ce guvernatorul Băncii Centrale a Greciei, Yannis Stournaras, a salutat intrarea italiană mai solidă în acționariat, confirmând că noul pachet a fost preluat de la investitorul olandez Reggeborgh.

Tranzacția consolidează parteneriatul strategic lansat anul trecut între cele două bănci, care include colaborări în domeniul corporate, al plăților și al serviciilor digitale.