Ministerul Finanțelor lansează, începând de vineri, 5 septembrie, până pe 12 septembrie 2025, o nouă ediție a programului FIDELIS. Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta peste 18 ani, pot subscrie titluri de stat denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere: BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori București (BVB).

Aceasta este cea de-a 18-a ediție a campaniei „România are sânge de rocker, acum și de investitor”, derulată în colaborare cu emisiunea „Morning Glory cu Răzvan Exarhu” de la Rock FM. Programul aduce în prim-plan componenta socială: donatorii de sânge beneficiază de dobânzi preferențiale și condiții speciale de subscriere.

Pentru cei care fac dovada unei donări efectuate începând cu 1 aprilie 2025, sunt disponibile două instrumente dedicate:

Titluri în lei, cu scadență la 2 ani și dobândă de 8,20%, prag minim redus la 500 lei (față de 5.000 lei în mod obișnuit), plafon maxim de 100.000 lei.

Titluri în euro, cu scadență la 2 ani și dobândă de 4,10%, sumă minimă de subscriere 100 euro și plafon maxim 20.000 euro.

Pe lângă tranșele speciale, ediția din septembrie include și emisiuni deschise tuturor investitorilor:

7,20% pe 2 ani

7,60% pe 4 ani

7,90% pe 6 ani

3,10% pe 2 ani

5,25% pe 5 ani

6,50% pe 10 ani

Valoarea nominală a unui titlu este de 100 lei (pentru emisiunile în lei) și 100 euro (pentru cele în euro). Pragul minim de subscriere este de 5.000 lei, respectiv 1.000 euro.

Venituri neimpozabile: dobânzile și câștigurile de capital sunt scutite de taxe.

Fără comisioane de subscriere: băncile partenere nu percep costuri suplimentare la achiziție.

Flexibilitate: titlurile pot fi vândute înainte de scadență pe piața secundară, investitorul beneficiind de dobânda aferentă perioadei deținerii.

Reinvestire: cei care au titluri ajunse la scadență din edițiile anterioare își pot reinvesti sumele direct în această nouă emisiune.

Pentru a putea dona sânge și a accesa tranșele speciale, trebuie îndeplinite condiții de eligibilitate, printre care: vârsta între 18 și 60 de ani, greutate de minimum 50 kg, tensiune arterială între 10 și 18 mmHg, stare generală bună de sănătate și lipsa unor afecțiuni cronice grave. De asemenea, femeile nu pot dona în timpul sarcinii, alăptării sau în perioada menstruală.

Beneficii suplimentare pentru donatori:

o zi liberă, plătită, de la locul de muncă sau adeverință pentru școală/facultate;

bonuri de masă în valoare de 280 lei;

reducere de 50% pentru transportul cu STB și metroul;

posibilitatea unui set complet de analize gratuite, o dată pe an.

De la lansare, programul a atras aproape 55 miliarde lei, prin peste 438.000 de subscrieri. Componenta dedicată donatorilor de sânge a mobilizat investiții de 3,61 miliarde lei, prin peste 41.000 de subscrieri.

În ediția anterioară, din august, tranșa în euro pe 10 ani a devenit cel mai popular instrument, cu subscrieri de peste 589 milioane lei, reprezentând aproape 38% din totalul atras în cadrul acelei emisiuni.

Detaliile complete privind termeni, condiții și documentație sunt disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor – Programul FIDELIS și pe paginile băncilor partenere: btcapitalpartners.ro, bcr.ro, brd.ro, unicredit.ro, tradeville.ro și bvb.ro.