Propunerea legislativă, aflată în Parlament, urmărește modificarea articolului 12, alin. (1), din Legea nr. 145/2014, referitoare la comercializarea produselor din sectorul agricol. Concret, autoritățile publice locale ar urma să raporteze trimestrial către ANAF:

informații despre beneficiarii atestatelor de producător;

date privind carnetele de comercializare emise;

detalii despre produsele agricole vândute;

suprafața de teren utilizată;

numărul de animale deținute.

Potrivit Guvernului, raportările ar contribui la o mai bună monitorizare fiscală a activităților agricole, susținând astfel procesul de formalizare a economiei rurale. Executivul a subliniat că datele colectate ar putea fi utile pentru fundamentarea politicilor de subvenționare și dezvoltare rurală, transmite agrointel.ro.

Guvernul a emis pe 19 august 2025 un aviz favorabil proiectului. În expunerea de motive, inițiatorii PSD invocă existența unui acord al fermierilor, semnalat printr-o minută încheiată în ianuarie 2024, la care a participat și ANAF. Instituția ar fi transmis că informațiile privind carnetele de comercializare sunt utile în analiza de risc fiscal.

Cu toate acestea, opoziția acuză că proiectul ar reprezenta un prim pas către o impozitare excesivă a fermierilor mici. Deputatul AUR Călin Mătieș a transmis că legea are ca scop final fiscalizarea fiecărei unități de produs agricol vândute de gospodarii români, ceea ce ar pune presiune excesivă pe fermele de subzistență și gospodăriile familiale.

Acesta a afirmat că PSD vrea ca fiecare legătură de pătrunjel, fiecare borcan de iaurt sau litru de lapte vândut să fie raportat la ANAF. Mătieș a subliniat că, potrivit datelor Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale, România are în prezent aproximativ 1,5 milioane de ferme țărănești care contribuie la securitatea alimentară a țării, dar care sunt în pericol de dispariție din cauza presiunilor fiscale.

„În loc să sprijine țăranul român, vor să-l îngroape în hârtii, controale și biruri. PSD-ul vrea să cânte prohodul țăranului român, vrea să-i pună cruce definitiv fermei sau gospodăriei de familie. De ce vă spun acest lucru? Câțiva parlamentari din PSD au depus un proiect de lege, L 194 pe 2025, unde ei vor ca fiecare legătură de pătrunjel vândută de fermierul român, fiecare borcan de iaurt, fiecare litru de lapte sau borcan de zacuscă să fie raportate la Finanțe, la ANAF, la FISC. Asta vor. Vor să impoziteze și ultimul țăran din România”, a semnalat deputatul Călin Mătieș.

Reprezentanții AUR susțin că nu vor susține în niciun fel proiectul și că vor face tot ce le stă în putere pentru a împiedica adoptarea sa. Mătieș a subliniat că „în fiecare zi dispar 134 de gospodării țărănești” și a acuzat guvernul că, în loc să sprijine producătorul român, „îl îngroapă în hârtii și taxe”.

Deputatul a reiterat că formațiunea consideră susținerea producătorului local ca fiind o prioritate strategică, menționând că planul politic al lui George Simion include măsuri clare în acest sens. Mătieș a precizat că se va lupta, în calitate de președinte al Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale, împotriva oricărei inițiative care amenință existența fermelor țărănești.

„Ceea ce nu știu și domnii de la PSD, nu știu că avem, în momentul de față, un milion jumătate de ferme țărănești care asigură securitatea națională alimentară a României. În fiecare zi dispar, datorită acestor greșeli ale guvernării și bătăii de joc, 134 de gospodării țărănești. Ceea ce fac ei acum, fac să îngroape ferma țărănească românească. Fac ca fermierul să nu mai poată să vândă nimic și să pună lacătul pe cele un milion jumătate de gospodării țărănești. AUR nu va fi de acord niciodată cu asemenea măsură. Susținerea producătorului român este un punct din planul Simion. Avem nevoie de țărani, avem nevoie de produsele tradiționale românești. Ca președinte al Federației Naționale a Producătorilor de Produse Tradiționale din România, mă voi lupta, împreună cu colegii AUR, ca această lege să nu fie aprobată. Țăranul român are nevoie de susținere. Producția din România are nevoie de susținere. Iar noi vom face absolut tot ce ne stă în putere să susținem producătorul român”, a declarat deputatul Călin Matieș.

Proiectul se află în prezent la Senat. Pentru a deveni lege, trebuie să fie adoptat de ambele camere ale Parlamentului, iar Camera Deputaților este forul decizional. Ulterior, legea trebuie promulgată de președintele României, Nicușor Dan, și publicată în Monitorul Oficial.