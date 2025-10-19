Deși România traversează o perioadă de modernizare rapidă în ceea ce privește plățile electronice, numerarul rămâne rege atunci când vine vorba de cumpărăturile online cu plată ramburs.

Potrivit celui mai recent studiu de piață, realizat de Cargus, șase din zece români aleg încă să achite cash la livrare, chiar dacă au la dispoziție numeroase opțiuni digitale, precum plata cu cardul prin POS-ul curierului, prin aplicațiile de curierat sau prin link de plată trimis direct de comerciant.

În același timp, doar un sfert dintre respondenți preferă plata cu cardul la curier, iar metodele complet digitale sunt utilizate de aproximativ 12%.

Această reticență contrastează puternic cu comportamentele de plată din viața de zi cu zi: 35% dintre români spun că folosesc cardul zilnic, fie pentru plăți contactless, în aplicații sau online, iar alți 40,5% îl folosesc de câteva ori pe săptămână. Practic, peste trei sferturi dintre români sunt deja obișnuiți cu plățile electronice, dar ezită să le folosească atunci când primesc coletul acasă.

La cumpărăturile online, șapte din zece români aleg să plătească direct cu cardul pe site-ul comerciantului, iar doar 19% preferă numerarul. Tranziția către digital este condusă în special de generațiile tinere: 73% dintre Mileniali și 70% dintre cei din Generația Z optează pentru plata online, însă chiar și aceștia aleg uneori varianta cash la livrare, percepută ca o formă de siguranță și control asupra tranzacției.

Motivațiile care mențin preferința pentru numerar sunt mai degrabă psihologice decât tehnologice. Patru din zece români declară că se tem de fraude online, iar peste o treime nu au încredere deplină în comercianți.

Paradoxal, tinerii se dovedesc chiar mai suspicioși: 52% dintre cei din Gen Z spun că nu au încredere în magazinele online, iar 43% se tem de fraude. În plus, 38% dintre respondenți preferă să plătească doar după ce verifică produsul, iar un sfert consideră plata cash o soluție comodă care le permite să refuze comanda fără complicații.

Totuși, studiul arată că percepția nu reflectă întotdeauna realitatea. Aproape 60% dintre români recunosc că s-au aflat cel puțin o dată în situația de a nu avea suficienți bani pregătiți atunci când a venit curierul, procent care urcă la 66% în rândul tinerilor din Gen Z. Astfel, deși numerarul pare mai sigur, plățile digitale răspund mai bine nevoilor reale de confort și rapiditate.

Peste 75% dintre români folosesc cardul cel puțin de câteva ori pe săptămână, în timp ce doar 3% nu recurg aproape niciodată la această metodă. Ea a explicat că România se află într-o tranziție rapidă către plăți digitale, însă numerarul rămâne o ancoră psihologică ce oferă consumatorilor sentimentul de control, explică șefa Cargus, Belgin Bactali.

„România se află într-o tranziție rapidă spre plăți digitale, însă numerarul rămâne o ancoră psihologică, oferind consumatorilor sentimentul de control. Cardul domină în mediul online, iar plățile digitale la curier câștigă treptat teren. Pentru ca această schimbare să se accelereze, românii își doresc simplitate, siguranță și beneficii clare”, spune aceasta.

Percepția românilor despre curieri confirmă direcția spre modernizare: două treimi dintre respondenți consideră că posibilitatea de a plăti cu cardul la livrare transmite seriozitate și respect față de client, iar 39% o asociază cu profesionalismul.

Totodată, 42% ar fi mai deschiși la plăți digitale dacă ar avea garanții suplimentare împotriva fraudelor, 39% dacă procesul ar fi mai simplu și rapid, iar 29% dacă ar primi beneficii precum reduceri sau puncte de loialitate.

Diferențele între generații rămân evidente. Tinerii reacționează mai bine la stimulente precum simplitatea și recompensele, în timp ce persoanele de peste 45 de ani pun accentul pe siguranță.

În plus, plata ramburs continuă să joace un rol crucial în comerțul electronic românesc: dacă această opțiune ar dispărea, doar jumătate dintre consumatori ar continua să comande la același nivel, în timp ce 36% ar cumpăra mai rar, iar 13% ar renunța complet la achizițiile online.

Tendințele confirmă că România avansează către o economie digitală, dar încă păstrează legături puternice cu numerarul. Un studiu al Băncii Mondiale realizat în vara acestui an arăta că 68% dintre adulții din mediul rural dețin deja un cont bancar, iar la nivel național procentul depășește 71%.