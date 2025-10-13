Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa, denumit Visa Scam Disruption, a identificat tentative de fraudă care depășesc un miliard de dolari în ultimele luni, dintre care peste 260 de milioane de dolari au fost înregistrate doar în Europa, potrivit unui comunicat emis luni de procesatorul de plăți.

Majoritatea acestor tentative au vizat tranzacțiile online, însă nu au fost ocolite nici cardurile fizice, care au fost supuse unor metode sofisticate de clonare și atacuri prin phishing. Țările europene cu cel mai mare volum de plăți digitale au înregistrat cele mai mari pierderi, ceea ce arată că accesibilitatea și popularitatea platilor electronice vin la pachet cu vulnerabilități sporite.

Visa subliniază că departamentul său monitorizează tranzacțiile în timp real, blocând tentativele suspecte înainte ca acestea să fie finalizate. „Prevenirea fraudei nu este doar o chestiune de securitate a companiei, ci și de protecție a consumatorilor și a economiei digitale”, se menționează în comunicat.

Cele mai frecvente atacuri detectate includ:

Phishing: mesaje frauduloase care încearcă să obțină datele cardurilor sau conturilor bancare.

-Clonarea cardurilor fizice: folosirea unor dispozitive sofisticate pentru copierea datelor de pe carduri.

-Tranzacții online suspecte: plăți efectuate fără autorizarea titularului, în special pe site-uri mai puțin securizate.

Aceste incidente arată cât de vulnerabil poate fi mediul digital în fața atacurilor cibernetice, mai ales în perioadele de vârf ale comerțului online sau în țările cu adoptare ridicată a plăților electronice.

Pentru a reduce riscurile, Visa recomandă utilizatorilor să:

-Verifice periodic extrasele de cont și notificările de tranzacții;

-Raporteze imediat orice tranzacție suspectă;

-Folosească funcții de securitate suplimentare oferite de bănci și aplicații, cum ar fi autentificarea în doi pași;

-Evite să partajeze datele cardurilor prin e-mail sau site-uri nesigure.

Visa subliniază că protecția împotriva fraudelor necesită colaborare între procesatori, bănci și autorități. Această cooperare este esențială pentru menținerea încrederii consumatorilor în sistemul financiar digital și pentru prevenirea pierderilor semnificative.

Pe măsură ce comerțul online și plățile digitale continuă să crească, experții atrag atenția că prevenirea fraudei rămâne o prioritate strategică pentru securitatea economică globală.