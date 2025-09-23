La solicitarea autorităților din Spania și Portugalia, Eurojust a coordonat o amplă operațiune care a avut loc simultan în mai multe state europene. În timpul acțiunii, poliția a percheziționat proprietăți din Spania, Portugalia, Italia, România și Bulgaria.

Au fost arestați cinci suspecți, printre care și presupusul principal organizator al fraudei. În același timp, au fost blocate conturi bancare și alte active financiare.

Potrivit Eurojust, suspectul principal promova pe platforme online profesionist concepute investiții cu randamente foarte mari în criptomonede. Victimele proveneau în special din Germania, Franța, Italia și Spania. În realitate, banii investiți erau transferați către conturi din Lituania, unde erau spălați.

Odată ce investitorii încercau să își recupereze fondurile, li se solicitau taxe suplimentare. După aceea, site-urile folosite dispăreau, iar victimele pierdeau cea mai mare parte, uneori chiar toate economiile investite.

„Când victimele au încercat să-şi recupereze investițiile, li s-a cerut să plătească taxe suplimentare, după care site-ul web folosit pentru fraudă a dispărut”, potrivit Eurojust. „Investitorii au pierdut ulterior cea mai mare parte, dacă nu chiar toți banii lor”, a adăugat agenția.

Investigațiile arată că rețeaua era activă de cel puțin șapte ani, încă din 2018, și opera în 23 de țări. Acestea erau fie locuri unde locuiau victimele, fie zone folosite pentru a redirecționa și spăla banii obținuți ilegal.

Pentru destructurarea rețelei, Eurojust a sprijinit înființarea unei echipe comune de anchetă (JIT) între autoritățile spaniole și cele lituaniene. Agenția a coordonat ziua acțiunii, a organizat întâlniri de pregătire și a oferit sprijin pentru executarea unui mandat european de arestare, a ordinelor de investigație și a măsurilor de înghețare a conturilor.

La rândul său, Europol a furnizat sprijin operațional și analitic încă din 2020. Agenția europeană a participat la echipa comună de anchetă și a trimis un expert în criptomonede în Portugalia, pentru a ajuta autoritățile să confiște activele digitale în ziua acțiunii.

Eurojust a precizat că victimele fraudei se află în mai multe țări europene și că valoarea totală a daunelor depășește 100 de milioane de euro. Principalul suspect este cercetat pentru fraudă la scară largă și spălare de bani.

Informațiile despre operațiune au fost făcute publice abia marți, 23 septembrie, pentru că în mai multe state implicate procedurile judiciare erau încă în derulare.