Revolut, unul dintre liderii mondiali în sectorul fintech, și-a deschis astăzi noul sediu central din Londra, situat în Canary Wharf. Această inaugurare marchează o etapă importantă în relația companiei cu Regatul Unit și consolidează obiectivul său de a deveni un jucător de top în domeniul serviciilor financiare.

Cu această ocazie, Revolut a anunțat că și-a întărit poziția pe piață, depășind 65 de milioane de clienți la nivel global, dintre care 12 milioane în Regatul Unit. Compania și-a propus să atingă pragul de 100 de milioane de utilizatori până la jumătatea anului 2027 și să se extindă pe peste 30 de piețe noi până în 2030.

Pentru a sprijini aceste planuri ambițioase, Revolut va investi peste 11,5 miliarde de euro în următorii cinci ani, generând mai mult de 10.000 de locuri de muncă la nivel mondial. Investițiile vor fi concentrate în zone cu potențial ridicat de creștere: aproximativ 3,4 miliarde de euro în Marea Britanie, 1 miliard de euro în piețele vest-europene (inclusiv hub-ul francez) și 500 de milioane de dolari în Statele Unite. Fondurile vor fi utilizate și pentru consolidarea prezenței în alte regiuni europene și pentru lansarea operațiunilor în America Latină, APAC și Orientul Mijlociu.

„Încă de la fondarea companiei, misiunea noastră a fost aceea de a simplifica pentru clienți interacțiunile lor cu banii și viziunea noastră de a deveni prima bancă globală cu adevărat este o expresie a acestei misiuni. De la primele zile ale companiei, aici, în Regatul Unit, am crescut pentru a fi la dispoziția a peste 65 de milioane de clienți la nivel global și evenimentul de azi, deschiderea noului sediu global al Revolut, este doar un nou start spre viitor. Acest sediu nou ne va impulsiona să creștem și mai mult, spre următoarea bornă importantă – 100 de milioane de clienți”, a declarat Nik Storonsky, CEO & Co-fondator Revolut.

Strategia de expansiune globală a Revolut se concentrează pe patru direcții principale: extindere internațională, produse inovatoare, dezvoltarea Revolut Business și parteneriate strategice.

Extinderea internațională – Compania a făcut progrese notabile în mai multe regiuni:

America Latină: Lansarea ca bancă în Mexic este planificată pentru anul viitor, iar Revolut pregătește extinderea în Columbia și Argentina, cu intenția de a obține noi licențe bancare în 2025.

Lansarea ca bancă în Mexic este planificată pentru anul viitor, iar Revolut pregătește extinderea în Columbia și Argentina, cu intenția de a obține noi licențe bancare în 2025. APAC: După obținerea licenței de plăți în India în aprilie 2025, Revolut se pregătește să lanseze operațiuni locale. De asemenea, compania va deschide un hub tehnologic în Filipine pentru a susține activitatea pe mai multe fusuri orare și avansează în obținerea licențelor în Australia și Noua Zeelandă.

După obținerea licenței de plăți în India în aprilie 2025, Revolut se pregătește să lanseze operațiuni locale. De asemenea, compania va deschide un hub tehnologic în Filipine pentru a susține activitatea pe mai multe fusuri orare și avansează în obținerea licențelor în Australia și Noua Zeelandă. Africa și Orientul Mijlociu: Revolut face primii pași în Africa, începând cu Africa de Sud, și a obținut aprobarea de principiu pentru licența de plăți în Emiratele Arabe Unite.

Revolut face primii pași în Africa, începând cu Africa de Sud, și a obținut aprobarea de principiu pentru licența de plăți în Emiratele Arabe Unite. Europa: În mai, compania a anunțat crearea unui nou sediu pentru Europa de Vest la Paris și intenționează să obțină o licență bancară în Franța. În 2025, vor fi deschise sucursale și în Portugalia și Belgia.

Produse inovatoare – Vlad Yatsenko, Chief Technical Officer și co-fondator, împreună cu Tara Massoudi, director general pentru Produse Premium, au prezentat planurile companiei privind produsele, inclusiv utilizarea inteligenței artificiale și serviciile de private banking. Prin aceste inițiative, Revolut urmărește să dezvolte un ecosistem financiar global care să satisfacă nevoile celor peste 65 de milioane de clienți, care efectuează mai mult de un miliard de tranzacții lunar.

Evoluția Revolut Business – Platforma continuă să înregistreze creștere constantă. James Gibson, director general Revolut Business, a anunțat că recent veniturile anuale ale platformei au ajuns la 1 miliard de dolari. Divizia B2B procesează peste 4 milioane de plăți pe lună, consolidând poziția de lider în segmentul business.

Parteneriate strategice – Revolut a anunțat colaborarea globală cu viitoarea echipă Audi F1. Directorul echipei, Jonathan Wheatley, împreună cu Antoine Le Nel, Chief Growth și Marketing Officer Revolut, au detaliat planurile de colaborare, inclusiv lansarea unei ediții speciale de carduri personalizate.