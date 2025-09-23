Adrian Teodorescu, directorul general al Termoenergetica, a oferit detalii despre factura la căldură pentru bucureșteni în această iarnă, în cadrul emisiunii „Cu Gândul la București”. Totodată, el a făcut un bilanț al sistemului de termoficare, subliniind că recent au fost finalizate lucrări de reabilitare pe tronsoane esențiale.

Adrian Teodorescu a declarat că, deocamdată, nu sunt planificate modificări ale tarifelor pentru populație, acestea rămânând la 330 de lei pe gigacalorie, conform hotărârilor Consiliului General de anul trecut, actualizate.

El a precizat că subvenția acordată nu are caracter de exploatare, ci acoperă diferența dintre prețul real și cel plătit de consumatori pentru încălzire și apă caldă.

De asemenea, directorul Termoenergetica a menționat că actualul primar general a garantat că nu intenționează să majoreze tariful pentru acest sezon.

„Până la acest moment nu există nicio modificare de tarif pentru populație. La momentul acesta sunt în vigoare hotărârile de Consiliu General de anul trecut, actualizate. Deci populația va plăti 330 de lei pe gigacalorie. Asigurările pe care le-am avut de la Primăria Municipiului București sunt că rămânem cu aceleași tarife. Această subvenție nu este una de exploatare ca la alte societăți de stat. Această subvenție reprezintă practic diferența dintre prețul stabilit și prețul pe care îl plătește populația pentru încălzire și apă caldă. Vom avea aceleași tarife cu care vom factura. Actualul primar general ne-a dat asigurări că nu intenționează pentru acest sezon să majoreze tariful la populație”, a precizat Adrian Teodorescu.

Adrian Teodorescu a explicat că principalele dificultăți au fost cauzate de variațiile bruște de temperatură, care afectează echilibrul sistemului de termoficare.

El a menționat că o temperatură constantă, chiar și sub zero, nu creează probleme, dar fluctuațiile pun în dificultate întreaga rețea.

De asemenea, a subliniat că au fost reabilitate tronsoane vechi, încă din anii ’60-’70, care provocau frecvent avarii semnificative.