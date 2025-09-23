Victor Ponta, fost candidat la alegerile prezidențiale, a abordat, în cadrul emisiunii „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, subiectul rechizitoriului întocmit de procurorul Alex Florența împotriva lui Călin Georgescu, precum și decizia de anulare a scrutinului din noiembrie 2024.

Victor Ponta a semnalat, la rândul său, inconsecvențe și aspecte controversate în rechizitoriul întocmit de procurorul Alex Florența împotriva lui Călin Georgescu.

Victor Ponta a declarat că li s-a comunicat că alegerile din 5 decembrie au fost anulate pe motiv că Georgescu s-ar fi întâlnit cu Potra abia pe 10 decembrie. El a criticat discrepanța, întrebând retoric ce dovadă există că anularea a fost justificată înainte de eveniment și sugerând că autoritățile ar fi știut dinainte ce urma să se întâmple.

„Au prezentat că pe 10 decembrie Georgescu s-a întâlnit cu Potra, motiv pentru care au anulat alegerile pe 5 decembrie. Alex Florența a vorbit despre ce s-a întâmplat începând cu 10 decembrie. Care e dovada că ați anulat pe 5 decembrie? Voi ați știut dinainte ce urma să se întâmple?”, a precizat Ponta.

Victor Ponta a afirmat că rechizitoriul nu explică motivele reale pentru anularea alegerilor, menționând că acesta descrie doar presupusele acțiuni ale lui Georgescu cu Potra după 10 decembrie, fără să clarifice însă de ce scrutinul fusese anulat pe 5 decembrie.

„Acest rechizitoriu nu spune de ce s-au anulat alegerile. Spune ce presupune că au făcut Georgescu cu Potra după 10, dar nu spune de ce s-au anulat pe 5 decembrie.”

Călin Georgescu a ajuns în fața justiției, fiind acuzat de complicitate la tentativă de subminare a ordinii constituționale, alături de Horațiu Potra și de un grup numeros de mercenari.

Procurorul general al României a susținut că acuzațiile formulate reprezintă, de fapt, indicii că țara noastră a fost și continuă să fie vizată de un război hibrid inițiat cu ani în urmă de Federația Rusă.

În aceeași cauză, alte 21 de persoane au ajuns și ele în fața instanței, printre care se numără Horațiu Potra și fiul său.

Anchetatorii au menționat că, pe parcursul cercetărilor, Călin Georgescu a ales să-și exercite dreptul de a nu face declarații.

Horațiu Potra, care are emis un mandat de arestare în lipsă, este cercetat pentru că ar fi încercat să comită fapte împotriva ordinii constituționale și este acuzat de încălcarea legii privind armele, munițiile și materialele explozive, folosirea ilegală a articolelor pirotehnice și de instigare publică.

Dorian Potra, fiul lui Horațiu Potra, aflat și el sub arest în lipsă, este acuzat că ar fi încercat să comită fapte împotriva ordinii constituționale, iar o altă rudă a familiei este judecată pentru aceeași infracțiune.