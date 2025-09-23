În ultimii ani, piața rezidențială și cea comercială au început să evolueze diferit în funcție de oraș și regiune. Cererea pentru spații flexibile, precum birouri pentru coworking sau locuințe de dimensiuni mai mari în orașele medii, crește constant.

Tinerii profesioniști și familiile care se mută în orașele mari sau medii caută locuințe mai accesibile, care să ofere proximitate la transport public, școli și servicii de bază. Aceștia urmăresc nu doar prețul, ci și accesul rapid la locul de muncă și facilități precum supermarketuri, centre medicale sau spații recreative.

Cererea pentru apartamente cu suprafețe rezonabile și utilități moderne crește constant, iar investitorii care identifică aceste nevoi pot obține chiriași stabili pe termen lung.

În paralel, companiile mici și mijlocii preferă spații modulare, care pot fi ajustate în funcție de fluctuațiile personalului și de proiectele pe termen scurt. Birourile flexibile, open-space sau compartimentate, cu infrastructură tehnologică adecvată, permit adaptarea rapidă la cerințele angajaților.

Investițiile în astfel de spații răspund cerințelor pieței și oferă randamente constante, fiind tot mai căutate în contextul muncii hibride și al schimbărilor rapide în structura echipelor.

De asemenea, zonele turistice emergente atrag interesul investitorilor pentru unități de cazare pe termen scurt sau pentru retreat-uri de weekend. Localități situate în apropierea naturii sau cu obiective culturale și istorice devin destinații preferate pentru vacanțe scurte, generând cerere constantă pentru pensiuni, vile și apartamente în regim hotelier.

Investițiile în astfel de proprietăți, administrate profesionist, oferă oportunități de venit stabil și contribuie la dezvoltarea turismului local.

Economia locală, creșterea infrastructurii și mutarea unor centre de afaceri în orașele secundare influențează deciziile investitorilor. Acești factori au transformat modul în care se realizează investițiile imobiliare în România.

Investitorii imobiliari caută în 2025 diversificare pentru a reduce riscul și a obține venituri stabile. Pe lângă apartamentele tradiționale, alte tipuri de proprietăți încep să câștige popularitate, reflectând schimbările din piață și preferințele cumpărătorilor.

1). Locuințele pentru tineri și studenți reprezintă un segment cu cerere constantă, în special în orașele cu universități mari precum Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara. Proprietățile situate aproape de campusuri sau centrele orașului, modernizate și utilate corespunzător, atrag chiriași pe termen lung și oferă investitorilor predictibilitate. Apartamentele cu suprafețe rezonabile și condiții moderne devin astfel opțiuni atractive pentru cei care doresc un venit stabil din închiriere.

2). Spațiile de coworking și birourile flexibile reprezintă o altă categorie de investiții care capătă teren. Modelele hibride de lucru, adoptate de tot mai multe companii, creează cerere pentru birouri modulare, care pot fi reorganizate rapid în funcție de fluctuațiile personalului. Investițiile în astfel de proprietăți permit obținerea de venituri constante și se aliniază tendințelor actuale ale pieței muncii, în care flexibilitatea și adaptabilitatea sunt esențiale.

3). Terenurile și centrele logistice devin atractive pentru investitorii care urmăresc randamente peste medie. Creșterea comerțului online și dezvoltarea distribuției locale determină cerere pentru depozite și spații de stocare situate aproape de marile orașe. Investițiile în astfel de proprietăți permit profitabilitate ridicată, mai ales în contextul unei piețe în expansiune, unde spațiile logistice mici și medii sunt mai rare și mai căutate.

4). Proiectele mixte din orașele medii combină locuințe cu spații comerciale, oferind o diversificare a surselor de venit. Aceste clădiri permit investitorilor să obțină venituri atât din chirii rezidențiale, cât și din chirii comerciale, reducând riscul perioadelor în care una dintre componente ar putea rămâne neocupată.

Aceste tipuri de investiții răspund cererii reale a pieței și reduc riscul unor perioade de neocupare sau scădere a valorii proprietății.

Investitorii trebuie să evalueze nu doar orașele mari, ci și zonele periurbane sau turistice. Factorii de atracție includ infrastructura, accesul la transport și cererea de pe termen mediu și lung.

Cluj, Timișoara, Iași: orașe universitare și economice, cu cerere stabilă pentru chirii.

Sibiu, Brașov, Oradea: orașe secundare cu infrastructură modernizată, atractive pentru locuințe și birouri.

Zone periurbane: terenuri mai mari și prețuri mai accesibile, potrivite pentru familii și proiecte de mici dimensiuni.

Centre logistice: județe precum Ilfov, Argeș sau Brașov atrag depozite și spații de distribuție.

Zone turistice emergente: Valea Prahovei, Maramureș, zone montane sau rurale cu potențial de weekend și vacanțe scurte.

Alegerea zonei influențează randamentul și securitatea investiției. Investitorii trebuie să ia în calcul cererea existentă și infrastructura disponibilă.

Succesul nu depinde exclusiv de amplasament. Alte elemente critice trebuie analizate înainte de achiziție:

Tipul proprietății: rezidențial, comercial sau logistic, fiecare cu caracteristici proprii.

Cererea reală: ocuparea și nivelul chiriilor oferă date concrete pentru estimarea randamentului.

Administrarea: proprietățile pasive necesită echipe profesioniste pentru mentenanță și operare.

Modernizare și eficiență energetică: clădirile eficiente energetic sunt mai atractive pentru chiriași și investitori.

Branding și marketing: proiectele cu vizibilitate și promovare corectă atrag mai mulți clienți.

Aceste criterii permit compararea obiectivă a mai multor opțiuni și reduc riscurile unei investiții nereușite.

Piața imobiliară din România include și proiecte cu risc ridicat. Investitorii trebuie să fie atenți la:

Proprietăți supraevaluate sau în zone fără cerere stabilă.

Dezvoltatori fără experiență sau plan operațional clar.

Randamente exagerate prezentate fără justificare.

Necesitatea implicării zilnice în administrare, care poate diminua profitabilitatea.

Costuri ascunse, precum taxe suplimentare sau reparații neprevăzute.

Evaluarea atentă a acestor aspecte reduce riscul unor pierderi și ajută investitorii să ia decizii fundamentate.