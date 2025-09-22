Nordis Group a anunțat că Avangarde vrea să preia afacerea Nordis. Grupul Nordis consideră că un investitor strategic ar putea fi soluția pentru ca firmele să își maximizeze șansele de a recupera banii creditorilor.

Reprezentanții Avangarde au transmis că au depus o scrisoare de intenție pentru preluarea firmelor principale din grup – Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL – și că au început verificările juridice, tehnice și financiare. O decizie finală ar urma să fie luată până la sfârșitul anului, cu condiția aprobării de către creditorii celor două companii.

Avangarde a mai precizat că vede această preluare ca pe o oportunitate de dezvoltare. Compania are peste 15 ani de activitate în imobiliare, cu peste 5.000 de apartamente finalizate și 1.500 aflate acum în construcție în București și împrejurimi.

„Suntem interesaţi să preluăm business-ul Nordis şi, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenţie pentru Nordis Mamaia SRL şi Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an. Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a declarat administratorul Avangarde, potrivit unui comunicat de presă.

Administratorul special al Nordis, Emanuel Poștoacă, a spus că este un lucru bun faptul că un dezvoltator important vrea să preia Nordis și că se bucură deoarece potențialul grupului ar putea fi valorificat de un antreprenor român cu experiență în imobiliare.

„Mă bucur că potenţialul de dezvoltare al grupului Nordis are şanse să fie valorificat de un antreprenor român, cu o experienta relevantă în domeniul imobiliar”, a zis administratorul special al Nordis.

Pe 4 februarie, au fost reținute 11 persoane, printre care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, acuzate de formarea unui grup infracțional și de mai multe infracțiuni grave: delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune.

A doua zi, Poliția Română a anunțat că în dosarul Nordis au fost puse sub sechestru 201 imobile (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 mașini, părți sociale și acțiuni. De asemenea, au fost blocate 48 de conturi bancare.

Pe 22 august, DIICOT a răspuns criticilor lui Stelian Ion, fost ministru al Justiției, care spunea că ancheta stagnează. Procurorii au transmis că investigația merge înainte și că probele sunt administrate constant. Ei au explicat că expertizele judiciare vor fi făcute după finalizarea audierii tuturor persoanelor vătămate și după analizarea probelor existente. În cadrul anchetei, din februarie 2025 până acum, au fost făcute mai multe acțiuni:

au fost desigilate și analizate zeci de mii de documente;

au fost verificate 230 de dispozitive electronice, inclusiv servere;

au fost audiate peste 2.000 de persoane, dintre care peste 600 victime;

a fost constituit un dosar de urmărire penală cu peste 400 de volume.

DIICOT a subliniat că ancheta se desfășoară zilnic, cu respectarea drepturilor tuturor părților. O problemă este că unele persoane vătămate locuiesc în străinătate, ceea ce face ca audierile să dureze mai mult.

Stelian Ion a acuzat că ancheta e blocată pentru că Ministerul Public nu a alocat fonduri pentru expertize. În replică, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a spus că acuzațiile sunt false: DIICOT nu a cerut bani și, până acum, nu a fost dispusă nicio expertiză.