Curtea de Apel București (CAB) a decis marți, 19 august 2025, să admită contestația depusă de Vladimir-Răzvan Ciorbă, patronul grupului imobiliar Nordis, și a anulat măsura preventivă a controlului judiciar care fusese impusă anterior în dosarul gestionat de DIICOT. Hotărârea, pronunțată în dosarul nr. 5378/2/2025, este definitivă.

Această soluție survine după mai multe schimbări privind regimul preventiv aplicat omului de afaceri în ultimele luni. Pe 14 februarie 2025, Înalta Curte dispusese eliberarea din arest a mai multor inculpați din „dosarul Nordis”, iar Vladimir Ciorbă fusese plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Decizia de atunci avea, la rândul ei, caracter definitiv.

Ulterior, în perioada 19–20 iunie 2025, Curtea de Apel București a admis parțial plângerea lui Vladimir Ciorbă împotriva prelungirii controlului judiciar, ridicând interdicția de a părăsi teritoriul României. În rest, măsura a rămas valabilă. Mai multe publicații au relatat decizia, subliniind că omul de afaceri continuă să fie plasat sub control judiciar, însă i s-a permis să călătorească în străinătate.

Decizia definitivă pronunțată astăzi de Curtea de Apel București anulează în totalitate măsura controlului judiciar în dosarul de plângere nr. 5378/2/2025. Ca urmare, încetează toate obligațiile și restricțiile asociate acestei măsuri, inclusiv prezentările periodice la poliție, interdicțiile de comunicare sau contact și restricțiile de deplasare într-o anumită zonă.

Ancheta DIICOT în dosarul „Nordis” continuă însă conform prevederilor legale. În luna februarie, procurorii au dispus sechestrarea a 201 imobile, 22 de terenuri, 11 autoturisme și blocarea a 48 de conturi bancare în cadrul investigației).

„Dosarul Nordis” a ajuns în atenția publicului la începutul lunii februarie, când mai multe persoane — printre care Vladimir Ciorbă și soția sa, avocata și fosta deputată Laura Vicol — au fost reținute și ulterior plasate fie în arest preventiv, fie sub control judiciar.

Ancheta viza suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Ulterior, Înalta Curte a respins măsurile de arestare, înlocuindu-le cu regimuri preventive mai puțin restrictive.

Rămâne de urmărit care vor fi pașii următori în dosar din partea DIICOT și a celorlalte părți implicate, având în vedere că ridicarea controlului judiciar nu pune la îndoială temeinicia acuzațiilor, ci doar elimină necesitatea aplicării unei măsuri preventive în prezent.

Pe plan practic, grupul Nordis a anunțat în ultimele săptămâni intenția de a relua șantierele și de a finaliza livrările de apartamente întârziate, însă starea juridică a companiilor și a proiectelor rămâne deocamdată incertă.