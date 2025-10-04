PFAS-urile, sau substanțele per- și polifluorurate, sunt compuși chimici extrem de stabili care nu se descompun în mediul înconjurător. Din acest motiv, ele se acumulează în sol, în apă și în organismele vii.

În ultimii ani, au apărut îngrijorări legate de impactul lor asupra sănătății, în special prin contaminarea apei potabile și a alimentelor, potrivit Reuters.

Aceste substanțe se regăsesc în mii de produse de zi cu zi, inclusiv în cosmetice, vase de gătit antiaderente, echipamente pentru aviație și turbine eoliene, datorită rezistenței la temperaturi extreme și coroziune.

Mai multe studii realizate în țările nordice și la nivel european arată că expunerea la PFAS este asociată cu probleme grave de sănătate. Printre acestea se numără afectarea ficatului, reducerea greutății la naștere și cancerul testicular.

Aceste descoperiri au generat și o serie de procese împotriva companiilor care utilizează substanțele în producție, crescând riscul juridic și financiar al acestora.

În prezent, cele mai mari cantități de PFAS sunt folosite în aplicații industriale precum fabricarea materialelor plastice și a componentelor electronice.

Noile reguli vor intra în vigoare până la sfârșitul lunii octombrie 2025, însă implementarea se va face gradual. Vânzarea stingătoarelor portabile care conțin PFAS va fi interzisă după șase luni.

De asemenea, utilizarea spumelor cu PFAS pentru exerciții de instruire, testare sau de către serviciile municipale de pompieri va fi restricționată după 18 luni.

Pentru anumite situri industriale cu risc ridicat, unde sunt stocate mari cantități de lichide inflamabile și unde siguranța impune soluții speciale, perioada de tranziție va fi de zece ani. Această abordare diferențiată va permite companiilor și autorităților să găsească alternative sigure, fără a compromite securitatea.

Planul de reducere a utilizării PFAS este susținut de mai multe state europene, între care Danemarca, Germania, Olanda, Norvegia și Suedia, care au propus încă de acum doi ani o interdicție extinsă asupra acestor substanțe.

Comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall, a declarat că aproximativ 60% dintre spumele de stingere utilizate în prezent conțin PFAS, ceea ce a provocat numeroase cazuri de contaminare a solului și a apei, inclusiv a celei potabile. Ea a subliniat că introducerea acestor restricții reprezintă un pas important pentru reducerea poluării chimice în întreaga Uniune Europeană.