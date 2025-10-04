Actorul italian Remo Girone, cunoscut pentru rolul său iconic Tano Cariddi în serialul de televiziune „La Piovra” (Caracatița) din anii ’90, a încetat din viață, potrivit informațiilor transmise de agenția ANSA.

Remo Girone s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani, surprinzător, în locuința sa din München, alături de soția sa, Vittoria.

Remo Girone a venit pe lume pe 1 decembrie 1948, în Asmara, Eritreea, într-o familie de italieni stabiliți temporar în acea regiune.

La vârsta de treisprezece ani, Girone s-a mutat înapoi la Roma, unde debutase deja pe scenele teatrale, în producții modeste, dar suficiente pentru a-i evidenția talentul. Deși televiziunea avea să-l aducă în atenția publicului larg, teatrul rămânea mediul în care actorul își manifesta cu adevărat virtuozitatea.

Conform agenției menționate, Remo Girone s-a impus rapid ca una dintre figurile emblematice ale noii generații de actori TV, câștigând notorietate în 1987 odată cu rolul său complex de lider antagonist în „La Piovra 3”.

Personajul Gaetano „Tano” Cariddi a rămas în memoria fanilor până în cea de-a șaptea serie a serialului, în care apariția sa a fost doar episodică.

Cariera sa pe micile ecrane a fost extrem de diversă, incluzând roluri în producții precum:

Lo scialo (1987)

Una vittoria (1988) regizat de L. Perelli, Dalla notte all’alba (1991) de Cinzia TH Torrini

Carlo Magno (1993) de Clive Donner

Morte di una strega (1995) tot de Torrini

Dio vede e provvede (1996)

Fantaghirò 5 (1996)

Morte di una ragazza perbene (1999)

L’elefante bianco (1998) de Gianfranco Albano

precum și în Il Grande Torino (2005)

Questa è la mia terra (2006)

și Diritto di difesa (2004)

Chiar dacă pasiunea sa principală rămânea teatrul, notorietatea câștigată l-a adus frecvent și pe scena emisiunilor de divertisment, în timp ce prezența sa în cinematografie nu a cunoscut pauze semnificative.

Potrivit ANSA, cariera cinematografică a lui Girone a cuprins o gamă impresionantă de personaje, de la primul rol principal în Il gabbiano regizat de Marco Bellocchio, la interpretarea lui Enzo Ferrari în Le Mans – La grande sfida, până la apariția din comedia Benvenuto presidente! alături de Claudio Bisio.