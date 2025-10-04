James “Jim” Mitchum, fiul celebrului actor Robert Mitchum și el însuși cunoscut pentru numeroase apariții în film și televiziune, a încetat din viață la vârsta de 84 de ani, pe 20 septembrie, la locuința sa din Skull Valley, Arizona. Cariera sa s-a întins între 1949 și 1994, fiind prezent în peste 35 de producții.

James Mitchum, născut în 1941, și-a petrecut copilăria în Los Angeles. Povestea spune că familia sa locuia inițial într-un coteț de pui transformat, situat în spatele bungalow-ului bunicii sale din West Hollywood, până când tatăl său a ajuns să aibă succes suficient pentru a închiria o casă în apropiere.

La nașterea lui Jim, familia povestea că Robert Mitchum juca rolul unui țăran rus într-o mică piesă de teatru și a fugit la spital direct cu machiajul pe față, bătând nerăbdător podeaua alături de ceilalți tați aflați în așteptare.

Jim Mitchum a pășit în lumea filmului încă din copilărie, obținând primul său rol într-un western la doar opt ani.

La 16 ani, asemănarea izbitoare cu tatăl său i-a adus lui Jim rolul fratelui lui Robert în filmul „Thunder Road” din 1958, regizat de Arthur Ripley.

Filmul, produs tot de Robert Mitchum, urmărea aventurile unui grup de contrabandiști de whisky din Sud, prinși în urmăriri și confruntări cu agenți federali.

Personajul interpretat de Jim era un mecanic, iar pentru a-l întruchipa credibil, tânărul a acumulat cunoștințe despre motoare, ajungând chiar să concureze temporar în curse de mașini de stock și să lucreze ca mecanic autentic, printre altele pe automobilele lui Elvis Presley.

Întâlnirea cu Elvis Presley l-a determinat pe Mitchum să exploreze muzica, iar în 1961 a semnat un contract cu 20th Century Fox, în cadrul căruia a înregistrat piesa „Lonely Birthday”.

Deși aventura lui Mitchum în muzică s-a limitat la acel single, cariera sa în actorie a continuat să se dezvolte și să-i aducă recunoaștere.

În anii ’60, Jim Mitchum a fost prezent în 11 producții de film și televiziune, împărțind ecranul cu nume mari precum George Peppard, Albert Finney și George Hamilton în „The Victors”, Fabian și Shelley Fabares în „Ride the Wild Surf”, John Wayne și Kirk Douglas în „In Harm’s Way”, precum și Hugh O’Brien și Mickey Rooney în „Ambush Bay”.

În 1971, Jim Mitchum a fost ales pentru un rol în filmul lui Dennis Hopper, „The Last Movie”.

Filmările au avut loc în Peru, iar Jim Mitchum a realizat un scurt documentar din culise, surprinzând experiența sa alături de Dennis Hopper, Peter Fonda și Kris Kristofferson pe acest proiect controversat.

Documentarul a fost intitulat „The Last Movie Movie”. Patru ani mai târziu, Mitchum a jucat în „Moonrunners”, un film cu o poveste asemănătoare „Thunder Road”, care avea să fie ulterior adaptat și transformat în popularul serial de televiziune „The Dukes of Hazzard”.

Prima, cu regretata actriță Wende Wagner în 1968, a adus pe lume un fiu, Will Spence Mitchum, în 1969, și s-a încheiat în 1978. În 1985, s-a căsătorit cu Vivian Ferrand, împreună având doi copii: Brian Price, născut în 1988, și Caitlin Ann, în 1989; mariajul lor s-a sfârșit prin divorț în 1995. În 1993 l-a cunoscut pe Pamela K. Smith în Arizona, iar cuplul s-a căsătorit la începutul acestui an.

După ce s-a retras din actorie în 1994, Mitchum s-a stabilit în Arizona, dedicându-se administrării fermei de cai a părinților săi, ocupându-se de creșterea și cursele cailor. Totodată, a creat linii de băuturi spirtoase de calitate, inclusiv moonshine tradițional, whisky de porumb și „Robert’s Rye Whiskey”, un omagiu adus tatălui său și rolurilor sale legendare de contrabandist de alcool.