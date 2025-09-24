Claudia Cardinale a încetat din viață marți, iar familia a confirmat vestea. Detaliile oficiale privind cauza morții nu au fost încă făcute publice. Având în vedere vârsta sa, 87 de ani, se presupune că decesul a survenit din cauze naturale. Actrița și-a petrecut ultimele momente liniștită, acasă, înconjurată de cei dragi, într-o atmosferă calmă și intimă.

În ultimii ani, Cardinale a ales să se concentreze pe familie și pe proiectele personale. A păstrat discreția și eleganța care au caracterizat întreaga sa viață, implicându-se doar în producții selecte. Această alegere i-a permis să rămână relevantă în cinematografia europeană, păstrând totodată o viață privată liniștită și echilibrată.

Claudia Cardinale s-a născut pe 15 aprilie 1938, în La Goulette, Tunisia, într-o familie siciliană. Mediul multicultural în care a crescut a avut un rol semnificativ în formarea personalității și a sensibilității sale artistice.

În 1957, a fost desemnată „Cea mai frumoasă italiancă din Tunisia”, titlu care a dus-o la Festivalul de Film de la Veneția. Acolo, producătorul Franco Cristaldi a remarcat-o și a devenit o figură cheie în debutul său cinematografic.

Cariera sa s-a extins rapid, cu apariții în peste 150 de producții. În 1963, Cardinale a jucat în două filme de referință: 8½ de Federico Fellini și The Leopard de Luchino Visconti. Ulterior, a apărut și în producții internaționale, precum The Pink Panther și Once Upon a Time in the West de Sergio Leone.

Viața personală a actriței a inclus și perioade dificile, cum a fost despărțirea de Franco Cristaldi. Cu toate acestea, Cardinale și-a păstrat convingerile și a devenit o susținătoare activă a drepturilor femeilor. Din anul 2000, ea a reprezentat UNESCO în calitate de Ambasador pentru bunăvoință.

Contribuțiile sale au fost recunoscute prin premii importante, printre care Ursul de Aur Onorific la Festivalul de Film de la Berlin în 2002. Deși s-a retras parțial din lumina reflectoarelor, a continuat să apară în proiecte selecte, păstrând relevanța artistică.

La momentul decesului, Claudia Cardinale avea 87 de ani. De-a lungul carierei, actrița a acumulat o avere estimată la 10 milioane de dolari. Această sumă a provenit din roluri în film, televiziune și teatru, dar și din contracte importante cu studiouri europene.

Un exemplu este contractul de șapte ani semnat cu un studio italian prestigios, care a contribuit la afirmarea sa în cinematografia europeană. Deși Hollywood-ul i-a oferit oportunități, Cardinale a ales să își continue activitatea în Europa. Această decizie a consolidat poziția sa de vedetă europeană și i-a adus succes pe termen lung.

În ultimii ani, Cardinale a participat la câteva producții notabile. A jucat în seria elvețiană Bulle (2020) și în filmul Netflix Rogue City. În 2022, a revenit în Tunisia pentru pelicula L’Île du pardon, o întoarcere simbolică la originile sale.

În 2023, Museum of Modern Art (MoMA) din New York i-a dedicat o retrospectivă. Evenimentul a subliniat importanța carierei sale și rolul pe care l-a avut în istoria cinematografiei internaționale.