Lumea muzicii este în doliu! Rick Davies, unul dintre cei doi cofondatori, lideri și compozitori principali ai trupei britanice Supertramp, s-a stins din viață la 81 de ani, după o lungă luptă cu cancerul. Informația a fost confirmată de trupă într-o declarație.

„Parteneriatul Supertramp anunță cu mare tristețe decesul fondatorului Supertramp, Rick Davies, după o lungă boală”, se arată în comunicat. „Rick a încetat din viață la domiciliul său din Long Island, pe 5 septembrie. Am avut privilegiul de a-l cunoaște și de a cânta alături de el timp de peste cincizeci de ani. Transmitem sincere condoleanțe lui Sue Davies”, a mai precizat formația.

Supertramp a evoluat de la un grup de rock progresiv la un ansamblu neașteptat de succes în topuri cu albumul „Breakfast in America”.

Davies, care a compus și interpretat hituri ale formației, precum „Goodbye Stranger” și „Bloody Well Right”, avea o voce mai profundă și mai puțin distinctivă decât fostul său partener, Roger Hodgson, care a compus și interpretat cel mai mare hit al formației, „The Logical Song”, scrie Variety.

Cu toate acestea, el a fost cel care a continuat activitatea trupei după ce Hodgson a părăsit-o în 1983, în urma unei serii de dispute care au început cu diferențe creative, dar s-au extins până la drepturile de autor pentru compoziții și alte chestiuni, care au ajuns în instanță chiar luna trecută.

Născut în 1944, în Swindon, Anglia, Rick Davies a fost pasionat de muzică încă de la o vârstă fragedă, mai întâi ca baterist și mai târziu ca claviaturist. Una dintre primele sale formații, Rick’s Blues, îl avea ca baterist pe viitorul cântăreț al piesei „Alone Again, Naturally”, Gilbert O’Sullivan, care mai târziu l-a recunoscut pe Davies ca fiind un mentor important.

În 1969, după ce a cântat cu o serie de formații, a decis să formeze una nouă, iar Hodgson a fost unul dintre muzicienii care au răspuns la anunțul său. În ciuda diferențelor dramatice dintre vocile și trecutul lor, s-au înțeles bine din punct de vedere muzical și, după o scurtă perioadă în care s-au numit Daddy, și-au schimbat numele în Supertramp în ianuarie 1970.

Trupa a semnat cu A&M și a câștigat popularitate cu fiecare album. Primul succes a venit odată cu albumul „Crime of the Century”, impulsionat de single-ul „Bloody Well Right”, compus de Davies. Succesul și notorietatea lor au crescut cu fiecare album succesiv, inclusiv „In the Quietest Moments” din 1977, care conținea hitul lui Hodgson „Give a Little Bit”, până când au cunoscut succesul cu albumul „Breakfast in America”, lansat în primăvara anului 1979.

Melodia „The Logical Song” a fost compusă și interpretată de Hodgson, dar a fost impulsionată de pianul electric proeminent al lui Davies. El a compus și refrenul de răspuns din ultimul cor al piesei. Piesa sa „Goodbye Stranger” a fost al doilea single de succes al albumului, iar Supertramp a devenit brusc o trupă populară la nivel mondial.

Cu toate acestea, succesul nu a durat, iar Hodgson a părăsit trupa în 1983, după ce s-a certat cu ceilalți membri, în urma lansării celui de-al șaptelea album al trupei, „… Famous Last Words…”. Davies a continuat cu trupa pentru încă patru albume, ultimul fiind „Slow Motion” din 2002, și a continuat să cânte până în 2022, deși adesea sub numele Ricky and the Rockets. În 2015, i s-a diagnosticat mielom multiplu