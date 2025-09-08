Ministrul Educației, Daniel David, nu a participat la nicio festivitate în prima zi de școală. El a justificat această decizie printr-o presupusă dorință de a evita amplificarea festivismului care însoțește, în mod obișnuit, prezența unui oficial de rang înalt la astfel de evenimente.

Ministrul a susținut că, după discuții cu mai mulți colegi, a ajuns la concluzia că o eventuală participare ar fi transformat activitățile obișnuite de început de an într-un cadru festiv mult mai accentuat decât era necesar. El a spus și că nu a dorit să alimenteze tensiunile și nemulțumirile existente în sistem, în condițiile în care noul an școlar a debutat într-un context de austeritate și criză economică.

Explicația ministrului Daniel David a sosit în contextul în care cadrele didactice au organizat proteste masive. Mai mult, festivitățile au fost boicotate în multe școli, drept răspuns față de măsurile controversate introduse de guvernul condus de Ilie Bolojan. Astfel, acest început de an școlar a fost unul foarte diferit atât pentru elevi și părinți, cât și pentru profesori.

„Nu, n-am fost la școală, am vrut să mă duc la școală, din păcate, discutând cu mai mulți colegi, mi-am dat seama că prezența mea la școală ar fi amplificat festivismul și, activități care s-ar fi desfășurat în mod obișnuit, odată cu prezența ministrului s-ar fi transformat în festivități”, a susținut Daniel David, într-o declarație făcută la Digi24.

Vorbind despre așteptările românilor și protestele organizate în ultima vreme, oficialul a susținut și că ar fi complet nerealist să se aștepte cineva la modificări în legea fiscal-bugetară sau la demisia premierului ori la căderea guvernului, întrucât România urmează să treacă prin două evaluări importante. Este vorba despre cea a agenției Moody în septembrie și cea a Comisiei Europene în octombrie.

„Este complet nerealist să te aștepți ca în această perioadă să se întâmple modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul își va da demisa sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari: evaluarea Moody din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie. De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, dacă nu, poate neinspirat, să soliciți demisia ministrului care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale. Nimeni nu este mulțumit, nici eu ca ministru, nici colegii profesori, nici studenții. Țara este în criză fiscal-bugetară. Nu știu în acest moment ce înseamnă boicotare, ce vor să facă? Eu am încrederea că dacă un profesor merge la oră, nu are cum să nu-și facă activitatea pentru care sigur este plătit și dincolo de plată, ca să spun așa, este un act de moralitate intrând în sala de clasă, să-ți faci lecția, să interacționezi cu copiii. (…) Nemulțumirea s-a auzit. Întrebarea este ce facem cu ea, iar invitația mea rămâne așa cum am făcut-o înainte, pentru a construi pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim și atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”, a mai spus ministrul la Digi24.

De asemenea, Daniel David a explicat că nu va participa la discuțiile pe care Nicușor Dan le are luni, la Palatul Cotroceni, cu profesorii.

„Voi auzi și eu după ce are loc această întâlnire. Președintele nu trebuie să-mi dea mie raportul. (…) Cine crede că în acest moment se mai modifică legea fiscal-bugetară, din punctul meu de vedere, în acest moment este nerealist. Putem discuta atenuarea acestor măsuri, mai ales că sunt prezentate ca fiind temporare pentru anul viitor și în condițiile de stabilizare fiscal-bugetară. Toate măsurile care au fost luate de către mine, ca ministru, au fost filtrate de componenta educațională. Orice măsură pe care am luat-o o regăsiți în țările Uniunii Europene la care de obicei ne raportăm ca reper, nu reprezintă totdeauna cele mai bune practici europene. Dar, indiferent ce auziți, n-am ieșit din niște repere europene, sistemul oricum nu funcționa foarte bine”, a completat ministrul.

În privința cererilor de demisie care i-au fost adresate de către protestatari, ministrul a susținut că solicitarea ar fi neinspirată. Daniel David a subliniat că el este cel care a filtrat măsurile fiscal-bugetare astfel încât să fie asigurate salariile și bursele.

„Anul școlar a început deja, rețeaua școlară este organizată, normele sunt făcute, n-ai ce să modifici pe parcursul acestui an școlar, dar poți să gândești unele lucruri începând de anul școlar viitor sau chiar pe parcursul anului. De ce nu, dacă situația fiscal-bugetară se stabilizează pentru următoarele module sau următoarele semestre la nivel universitar”, a mai completat el.

Amintim că mii de cadre didactice au protestat luni în București, chiar în ziua deschiderii noului an școlar. Aceștia au fost susținuți de elevi și studenți. Manifestanții, veniți din toată țara, au pornit într-un marș de la Palatul Victoria către Palatul Cotroceni.

Profesorii au cerut insistent demisia ministrului Educației, Daniel David, pe care îl consideră responsabil de haosul creat în sistemul de învățământ. În același timp, aceștia au subliniat că măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan agravează situația educației din România.