Programul zilei include două secvențe distincte. Prima este o videoproiecție găzduită de Muzeul Țăranului Român, în sala Cinema, de la ora 14:00.

Seara, de la ora 18:00, publicul este așteptat pe Calea Victoriei, în zona Muzeului de Istorie, la un spectacol muzical-coregrafic în cadrul evenimentului „Străzi Deschise”.

Proiectul urmărește să readucă în prim-plan autenticitatea dansului și cântecului popular muntenesc, reconstituind momente tradiționale și prezentându-le într-o formă adaptată scenei contemporane.

„Ne dorim ca acest proiect să fie o punte între tradiția pură a satului românesc și pulsul orașului modern, aducând în atenția publicului frumusețea nealterată a folclorului muntenesc”, a declarat Vlăduț Simulescu, coregraf și producător executiv al proiectului.

Evenimentul va reuni oameni de cultură, artiști profesioniști, coregrafi, muzicieni, reprezentanți ai instituțiilor culturale și personalități publice, într-un cadru menit să pună în valoare tradiția autentică a Munteniei.

„Tezaur Românesc – Călătorie prin Muntenia”, organizat de Asociația Folclorică „Valea Prahovei”, este un proiect finanțat de Ministerul Culturii și realizat în parteneriat cu Muzeul Țăranului Român, ARCUB, Radio Trinitas și Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”.

Sponsorul principal al inițiativei este Domeniile Averești.