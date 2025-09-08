Pierdere imensă pentru Adriana Bahmuțeanu. La sfârșitul lunii iulie, starea Petruței Toma a fost extrem de gravă, ceea ce a impus transferul de urgență la Spitalul Fundeni din București.

Petruța Toma a fost internată la secția de neurologie pentru monitorizare și tratament intensiv. Medicii avertizaseră că urma o perioadă lungă de recuperare, cu terapie intensivă și îngrijire permanentă, însă complicațiile medicale, vârsta și fragilitatea stării de sănătate au făcut ca lupta pentru viață să fie pierdută.

În ultimele săptămâni, Petruța Toma a fost atent monitorizată, însă starea ei s-a deteriorat progresiv, iar eforturile medicilor nu au mai fost suficiente pentru a o salva.

Pentru Adriana Bahmuțeanu, pierderea mamei reprezintă o lovitură puternică într-un context personal deja dificil, marcat de tensiuni familiale și provocările vieții publice.

Vedeta se confruntă acum cu doliu, cu responsabilitatea de a-și susține familia și de a gestiona viața personală, inclusiv îngrijirea celor doi copii, în timp ce continuă să fie prezentă în spațiul public.

Decesul Petruței Toma a fost anunțat public de Anca, sora Adrianei Bahmuțeanu, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Potrivit anunțului cei care doresc să își ia rămas-bun o pot face din ziua de 9 septembrie, la capela Bisericii Sf. Ioan Botezătorul din Șoseaua Pantelimon, nr. 257, Sec. 2.

„DUMNEZEU SĂ TE IERTE, MAMA MEA FRUMOASĂ! CEI CARE DORESC SĂ ÎȘI IA RĂMAS-BUN O POT FACE DE MÂINE, 9 SEPTEMBRIE, LA CAPELA BISERICII SF. IOAN BOTEZATORUL DIN ȘOSEAUA PANTELIMON, NR. 257, Sec. 2”, a scris aceasta într-un mesaj publicat pe Facebook.

Reacțiile nu au întârziat să apară. Urmăritorii acesteia și-au exprimat regretul și au transmis mai multe mesaje în acest moment foarte complicat.

„Dumnezeu sa o odihnească în pace! Condoleanțe familiei!”; „Off….Dumnezeu s-o odihnească în pace! Condoleanțe, nu-mi vine sa cred!”; „Condoleanțe Anca și multă putere să treceți peste durerea asta”, sunt doar câteva dintre reacțiile publicate de urmăritori.

La scurt timp după tragicul anunț, Adriana Bahmuțeanu a publicat propriul mesaj pe pagina de socializare.

„Mama mea bună și inimoasa s-a dus in lumina, astăzi,la zi mare, la Nașterea Maicii Domnului!

Cu inima franta de supărare și cu neputinta ca nu poate muta munții din loc, asa cum o făcea de obicei!

Mama a suferit în tăcere, a păstrat pentru ea toată durerea sufletului si-a avut mereu o vorba buna penteu nou!

Chiar și în momentele cele mai dureroase tot gasea puterea sa mai zâmbească!

Mama e începutul tuturor poveștilor noastre. E prima voce pe care o auzim, primul braț care ne strânge, primul zâmbet care ne luminează viața.

Când îți privești mama, îți privești de fapt rădăcinile, temelia, izvorul de iubire din care ai prins viață.

Și totuși, câteodată uităm… Uităm să-i spunem un simplu „mulțumesc”, uităm să-i arătăm că prețuim fiecare sacrificiu pe care l-a făcut pentru noi.

Ea a renunțat la nopți de somn, la visurile ei, la liniștea ei, doar pentru ca noi să putem merge înainte.

O mamă tace, rabdă și iubește dincolo de cuvinte. Și chiar și atunci când o doare, ea zâmbește pentru tine.

Ceea ce oferi mamei tale – respect, răbdare, bunătate sau nepăsare – este ceea ce viața îți va așeza înapoi în drum.

Nu uita niciodată că nimeni nu te va iubi mai sincer decât ea.

Nimeni nu se va bucura mai mult de reușitele tale și nimeni nu va plânge mai adânc la căderile tale.

Și totuși, mama nu cere nimic… doar să fii bine.

De aceea, nu lăsa ziua să treacă fără să-i spui un cuvânt bun.

Nu aștepta să o suni „mâine”, pentru că ziua de mâine nu este promisă nimănui.

Atinge-i mâna, privește-i ochii și înțelege că acolo se află cea mai curată formă de iubire.

O mamă nu se uită niciodată, dar se poate pierde prea repede.

Și atunci rămâi cu golul, cu regretele și cu dorul care nu se mai vindecă.

Ai grijă cum te porți cu mama ta, pentru că în ochii ei se află binecuvântarea vieții tale.

Când o faci să plângă, lacrimile ei se întorc în pașii tăi.

Când o faci să zâmbească, lumina din ochii ei îți va lumina drumul în cele mai grele momente.

Iubește-ți mama azi, acum, cât o mai ai lângă tine.

Căci așa cum îți vei cinsti mama, așa te va cinsti și viața.

Drum lin in lumina mama mea bună!

Dumnezeu sa te odihnească!”, a scris Adriana Bahmuțeanu.

