Lumea muzicii lăutărești este în doliu după ce Mieluță Bibescu a trecut la cele sfinte. Acesta a murit la 67 de ani.

Tragicul anunț al decesului a fost făcut de către Goerge Miu, un alt mare instrumentist și ginerele lui Mieluță Bibescu.

Acesta a mai anunțat că trupul regretatului instrumentist va fi depus la capela Cimitirului Reînvierea.

„A încetat din viață socrul meu Mieluță Bibescu, va fi depus la capela Cimitirului Reînvierea!”, a anunțat George Miu.

Mieluță Bibescu s-a născut în București, pe 22 iulie 1958. După ce a făcut Liceul de Muzică Dinu Lipatti din Capitală, acesta și-a continuat studiile la Conservatorul din București, secția clarinet.

De-a lungul carierei sale, regretatul instrumentalist a dezvoltat un stil unic de interpretare, atât pentru clarinet, cât și pentru saxofon. Acesta obișnuia să combine elemente din muzica tradițională lăutărească cu cele de jazz.

Imediat după ce a auzit vestea tragică, Minodora a publicat un mesaj emoționant în mediul online.

“Îmi pare foarte rău … o veste tristă! Dumnezeu să te odihnească maestre și prieten bun! Trist…prea devreme!”, a scris Minodora pe contul ei de Instagram.

În rubrica de comentarii a postării de pe Instagram a Minodorei, Paula Chirilă a lăsat și ea un mesaj:

”Dumnezeu să-l odihnească!”

Mădălin Voicu, unul dintre bunii prieteni ai regretatului artist, a precizat că dispariția acestuia este o mare pierdere pentru muzica lăutărească.

„Mieluță era maestrul clarinetului. Este o mare pierdere pentru muzica lăutărească, pentru cultură în general. Mielle nu era un simplu lăutar, era muzician profesionist, absolvent de Conservator, cu un stil propriu de interpretare”, spune acesta pentru gândul.ro.

De asemenea, el a mai precizat că decesul său a fost cauzat de un infarct și că a murit până să vină ambulanța.

„Era acasă, și dintr-o dată i s-a făcut rău. A făcut infarct. A murit repede, până să vină ambulanța. Nu știa nimeni că are probleme cu inima”, a mai declarat Mădălin Voicu.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Minodora (@minodorartist)

Mieluță Bibescu și-a început cariera cântând la nunți în anul 1967. În 1992 a înființat o formație – prima de acest gen în România – care a combinat muzica lăutărească cu jazz-ul.

Începând cu anul 1994, Mieluță Bibescu a susținut numeroase turnee, în special la Paris. Repertoriul său a cuprins piese tradiționale, swing, ritmuri latino, dar și compoziții proprii.

Provenit dintr-o familie de lăutari, unde pasiunea pentru muzică s-a transmis din generație în generație, el a fost apreciat pentru întreaga sa carieră.

Într-un interviu oferit în urmă cu doi ani, regretatul artist spunea că atribuie tatălui său meritul descoperirii jazz-ului și formării sale muzicale, păstrând o recunoștință profundă pentru educația primită acasă.

Experiența și sfaturile tatălui său, de la viniluri cu artiști precum Artie Shaw sau Louis Armstrong până la compozitori clasici, i-au modelat gustul și disciplina, transformându-l într-un muzician cu recunoaștere și respect.