Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța activității sale și impactul pozitiv asupra societății românești, amintind contribuția rabinului la promovarea culturii și valorilor românești.

De asemenea, Silviu Vexler a evidențiat influența decisivă a Marelui Rabin asupra vieții religioase evreiești și a relațiilor Comunităților Evreiești cu statul român și celelalte culte din România.

„S-a stins astăzi Marele Rabin al României, Eminența Sa Menachem Hacohen. Lider religios eminent și scriitor, Marele Rabin Hacohen a avut o influență decisivă asupra vieții religioase evreiești din România, asupra relațiilor Comunităților Evreiești cu Statul Român și cu celelalte Culte din țara noastră. Personalitate marcantă la nivel internațional, Marele Rabin Hacohen a susținut dialogul și cooperarea interreligioasă din România și a avut o contribuție majoră la păstrarea memoriei Holocaustului, dar și a culturii evreiești din România”, a scris Silviu Vexler într-o postare pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Menachem Hacohen a fondat Centrul Sapir pentru Cultură și Educație Iudaică și a promovat constant imaginea României pe plan internațional.

În 2019, Parlamentul României i-a acordat cetățenia română cu titlu de „cetățenie de onoare”, iar în 2023, Președintele României i-a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer pentru contribuțiile sale excepționale în conservarea moștenirii iudaice, păstrarea memoriei Holocaustului, consolidarea legăturilor româno-israeliene și promovarea imaginii României în lume.

„Cu profundă tristețe și respect, ne despărțim de marele rabin Menachem Hacohen, o figură emblematică a comunității evreiești din România, care a lăsat o amprentă de neșters nu numai asupra spiritualității și culturii evreiești, dar și asupra societății românești în ansamblu. Prin activitatea sa dedicată și prin înțelepciunea sa, rabinul Hacohen a promovat valorile dialogului interreligios, toleranței și păcii, contribuind la consolidarea coeziunii sociale și la întărirea relațiilor dintre diferitele comunități din România. Îmi amintesc cu mândrie că am avut privilegiul de a-i acorda cetățenia română, ca o recunoaștere a contribuției sale deosebite la promovarea valorilor și a culturii în România. Fie ca memoria sa să fie o binecuvântare pentru noi toți, și să ne inspire în continuare să construim o societate mai deschisă, mai tolerantă și mai armonioasă”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Amintim că Rabinul Menachem Hacohen s-a născut la data de 26 iulie 1932, în orașul Ierusalim, ca fiu al rabinului și cercetătorului Mordehai Hacohen. Bunicul său, rabinul Avraham Tzvi Shor, a fost șeful Tribunalului Rabinic al hasidimilor din Ierusalim.

Frații săi, Shmuel Avidor Hacohen și profesorul Pinhas Peli, au fost și ei rabini și învățați renumiți. Sora lui, Tova Wachtvogel, a făcut cariera jurnalistică.