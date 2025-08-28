Întrebat dacă va candida la Congresul PSD, Sorin Grindeanu a răspuns:

”O să vedem. Dar ceea ce îmi doresc e să fie competiţie la Congres”.

Social-democratul a fost întrebat dacă intenționează să îndrepte partidul către o orientare naționalistă, similară cu cea din perioada în care PSD era condus de Liviu Dragnea.

Grindeanu a afirmat că, în cadrul Congresului, va fi necesară stabilirea orientării ideologice a PSD și adaptarea partidului la realitățile României din 2025. El a menționat că s-a reîntors în partid în 2020, după discuții cu președintele de atunci, Marcel Ciolacu, și că nu a rezonat cu discursul PSD din perioada 2016–2017, deși partidul avea rezultate semnificative atunci.

”În Congres va trebui să stabilim aceste lucruri. De aceea vă spuneam că dincolo de competiţie, care e bine să fie, e mai importantă această aşezare a PSD-ului ideologică, această reactualizare a PSD-ului la ceea înseamnă România anului 2025. M-am reîntors în partid în 2020, urmare a unei discuţii cu preşedintele de atunci Marcel Ciolacu. Eram într-o zonă apolitică. (…) Eu n-am rezonat niciodată cu discursul pe care l-a avut PSD-ul în acea perioadă, 2016-2017, chiar dacă au fost procente destul de însemnate”, a declarat acesta la Digi24.

Întrebat când va avea loc Congresul PSD, Sorin Grindeanu a afirmat că, în calitate de președinte interimar, va coordona pregătirile pentru Congresul PSD, care va avea loc după reluarea activității Parlamentului.

El a subliniat că, dincolo de competiția internă, Congresul este esențial pentru clarificări și adaptări ale partidului la schimbările pe care România le-a cunoscut în ultimii 35 de ani, PSD fiind principala forță politică a țării în această perioadă.

”Eu sunt un preşedinte interimar al PSD-ului şi ăsta este mandatul pe care îl am. (…) De luni începe Parlamentul. O să avem această săptămână cu asumare, cu toate lucrurile pe care le spuneam mai devreme şi pe aceea vom intra, evident, în zona de Congres a PSD-ului care e foarte important. (…) PSD-ul, dincolo de bătălia între X şi Y, trebuie să facă ceva în mod obligatoriu la acest Congres, anumite clarificări, anumite adaptări la transformările pe care România le-a avut în anii aceştia, PSD-ul a fost principala forţă politică a ţării noastre din ‘90 până acum. România s-a schimbat. S-a schimbat în aceşti 35 de ani. PSD-ul trebuie să se schimbe”, a spus el.

Grindeanu a afirmat că PSD a făcut greșeli din care trebuie să învețe, dar că partidul trebuie să se adapteze la vremurile actuale. El a subliniat că, mai important decât moțiunea câștigătoare la congres, este dezbaterea internă asupra doctrinei social-democrate și adaptarea PSD la realitatea României din 2025, menționând totodată că competiția internă este binevenită.

”PSD-ul a făcut greşeli. PSD-ul trebuie să înveţe din acele greşeli, dar trebuie să se adapteze la vremuri şi mai important decât moţiunea câştigătoare la un congres, fiindcă aşa e statutul nostru, e să discutăm şi să ajungem la o concluzie vis-a-vis de doctrină, sigur, doctrină social-democrată, de adaptarea PSD-ului la o realitate a României 2025, fiindcă e absolut necesară această dezbatere internă. ŞI da, competiţia e foarte binevenită”, a afirmat acesta.

Grindeanu a menționat că PSD a greșit în ultimii doi-trei ani prin luarea unor decizii care nu au ținut cont de realitatea fiscală, socială și financiară a României. El a precizat că, deși inițiativele precum creșterea salariilor nu sunt rele în sine, unele măsuri au fost extinse dincolo de limitele sustenabile, ceea ce reprezintă o greșeală.

”De multe ori în aceşti doi, trei ani, dorinţa de a face lucruri nu a ţinut cont şi de, poate de o realitate şi fiscală şi socială şi financiară şi socială în România, ştiţi? Foarte mult s-a greşit în ultimul an, când, argumentat poate, de multe ori s-a venit: domne, trebuie să creştem salariile acolo, trebuie să facem… Asta nu e un lucru rău pe fond. Mie nu-mi place să dau oamenii afară şi nu-mi place să reduc… nu mă bucură acest lucru. (…) Poate au fost anumite zone care din tot tabloul care s-au întins şi au fost lăsate să se întindă mai mult decât se permite. Eu asta o consider o greşeală”, a spus el.

Președintele interimar al PSD a explicat că o altă greșeală a fost prelungirea calendarului electoral pe durata unui an, deși inițial se planificase să se încheie în septembrie 2024.

El a explicat că, într-un an electoral, opoziția și discursurile populiste au influențat dezbaterile politice, iar PSD, PNL și UDMR nu au abordat anumite subiecte critic, fiind condiționați de contextul electoral.

”O greşeală a fost şi faptul că ne-am complăcut într-un calendar electoral care a durat un an de zile. Un calendar pe care iniţial, la începutul anului 2024, l-am stabilit a fi terminat în septembrie. Şi faptul că timp de un an noi am avut alegeri în România, asta ne-a dus în situaţia în care, pe de o parte, opoziţia fie că era AUR sau USR, că ăsta e rolul opoziţiei, să scoată în evidenţă ce face greşit Guvernul. Dar, pe de-o parte, unii într-un discurs din ăsta populist, pe partea cealaltă ceilalţi ne spuneau alte lucruri şi atunci nimeni, nici PSD nici PNL şi pe final nici UDMR, nu s-a dus într-o zonă în care să spui: Nu. De ce? Zonă electorală. Suntem într-un an electoral”, a subliniat Grindeanu.

Acesta a afirmat că nici competiția care a apărut în interiorul coaliției la sfârșitul anului trecut nu a avut efecte pozitive.

Potrivit social-democratului, o altă greșeală a fost acordul privind listele comune PSD-PNL la europarlamentare, bazat pe înțelegerea unui calendar clar și a unui candidat comun la prezidențiale. După alegeri, unii membri ai coaliției și-au dorit să candideze, ceea ce a generat o competiție internă neconstructivă, iar el consideră că a greșit prin faptul că a avut prea multă încredere în cuvântul aliaților din acea perioadă.