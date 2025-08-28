Sorin Grindeanu a subliniat că social-democrații au pus pe masă propuneri clare pentru a introduce o taxare mai riguroasă a marilor averi și a veniturilor obținute din criptomonede. În opinia sa, lipsa unei platforme naționale de gestionare a tranzacțiilor este o problemă majoră.

„Da. Taxarea marilor averi sunt propunerile pe care noi le-am făcut pe zona de criptomonede. Mi se pare absolut o porcărie că în acest moment să vii și să spui că în România nu există o platformă. Și nu și-o asumă nimeni să există acea mica. Ce tot spun ei? Acea platformă prin care să poți să gestionezi taxarea și toate aceste tranzacții”, a declarat Grindeanu.

Sorin Grindeanu a detaliat că lipsa unei soluții concrete pentru reglementarea și taxarea tranzacțiilor cu criptomonede este cauzată și de modul în care instituțiile implicate își pasează responsabilitatea. Liderul PSD a spus că, deși există discuții la nivelul Autorității de Supraveghere Financiară, Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor, niciuna dintre aceste instituții nu își asumă rolul principal.

„Și se pasează responsabilitatea de la o instituție la alta, cine să o facă, cine să o gestioneze, de la ASF la BNR, de la BNR către Ministerul Finanțelor. Asta e un lucru care trebuie să se termine”, a mai spus liderul PSD.

În același timp, social-democrații propun o creștere a taxării pentru această zonă, ceea ce ar aduce venituri suplimentare la buget.

„Și taxarea trebuie să existe și pe această zonă. Și am propus-o și o creștere a ei, de la 10% la 16%. Da, sunt propuneri”, a mai adăugat Grindeanu.

În discuția cu jurnaliștii, Sorin Grindeanu a fost întrebat direct despre alte majorări de taxe care ar putea afecta populația. Întrebat dacă taxa pe proprietate va fi majorată, acesta a confirmat că planurile rămân în picioare.

„E propunerea pe care am văzut o parte și rămâne”, a spus Grindeanu, sugerând că se discută chiar despre dublarea valorii, până la 70% sau chiar 100%.

Discuțiile s-au extins și către alte domenii, inclusiv impozitarea câștigurilor de pe bursă și eventuale taxe suplimentare pentru companii. Liderul PSD a explicat că formațiunea sa a venit cu mai multe propuneri, unele vizând zone sensibile.

„Sunt propunerile PSD pe care noi le-am făcut. De asemenea, am mai făcut ceva. Știu că nu place pe anumite componente, dar e o propunere la care noi ținem măsuri pentru taxarea externalizării capitalului”, a spus acesta.

În privința acestei taxe pe externalizare, reporterii au amintit că Ministerul Finanțelor avea deja în lucru o astfel de măsură. Grindeanu a precizat însă că PSD are o altă abordare.

„Păi nu era chiar forma pe care noi ne-o doream”, a răspuns acesta, lăsând de înțeles că social-democrații vor schimbări față de propunerea ministerului.

Amintim că și în iulie și începutul lui august, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații vor modificări la pachetul doi de măsuri fiscale, printre care se numără o suprataxare a capitalului și a marilor averi.

„Avem propuneri pentru pachetul doi pe zona de fiscalitate la care ținem foarte mult. Aceste propuneri vor fi înaintate la Ministerul Finanțelor, noi dorim o taxare mai mare a capitalului și a marilor averi pentru a echilibra povara fiscală, care astăzi e pusă majoritar pe cei săraci și pe ce cu venituri medii, povara e pusă și pe companiile care își plătesc la timp impozitele”, declara atunci șeful PSD.

Grindeanu spunea atunci că în ședința coaliției au fost discuții cu privire la modificările pe care PSD le vrea la pachetul doi de măsuri fiscale.