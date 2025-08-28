Ilie Bolojan a explicat că pentru desemnarea conducerii serviciilor de informații există o procedură clară, conform căreia președintele României face propunerile, iar Parlamentul are rolul de a le valida.

În opinia sa, dialogul dintre președinte și partidele politice parlamentare este esențial pentru a se crea o majoritate care să permită ca o propunere avansată să aibă șanse reale de a fi aprobată. Premierul a adăugat că este convins că, în perioada următoare, vor avea loc discuțiile necesare pentru ca serviciile de informații să beneficieze de o conducere stabilă.

În ceea ce privește persoanele care urmează să ocupe funcții importante în statul român, premierul a accentuat că acestea trebuie să dea dovadă de loialitate față de țară și să se raporteze permanent la interesele strategice ale României. Din perspectiva sa, este de așteptat ca pentru propunerile de la SIE și SRI să fie identificată o soluție echilibrată, care să servească stabilității instituționale.

„Nu fac comentarii despre știri pe surse și nici nu am transmis astfel de știri. Pentru conducerea serviciilor există o procedură, președintele României face aceste propuneri, Parlamentul le aprobă. Când domnul președinte va considera că e potrivit, va avea un dialog cu reprezentanții partidelor politice din Parlament ca să se creeze o majoritate, ca o dată o propunere făcută, ea să aibă șansa să fie validată. Sunt convins că în perioada următoare vor avea loc aceste discuții și se va găsi o formulă ca și în cazul serviciilor de informații să avem o conducere stabilă. Să mă apuc să fac acum comentarii de simpatii sau antipatii… Cei care ocupă funcții importante în statul român trebuie să fie loiali acestei țări și să se gândească la interesele strategice ale României. Sunt convins că se va găsi o soluție înțeleaptă pentru aceste propuneri”, a spus Bolojan la Antena 3.

Întrebat despre vizitele președintelui la Guvern și implicarea acestuia în chestiuni de natură executivă, Ilie Bolojan a explicat că acest tip de interacțiune este unul firesc. El a amintit că și atunci când a deținut funcția de președinte interimar a mers la Guvern, iar premierul, indiferent cine este, are întâlniri la Palatul Cotroceni.

Aceste contacte se justifică prin existența unor domenii în care competențele sunt împărțite între instituții, ceea ce impune un dialog constant. Premierul a subliniat apoi că România își poate valorifica potențialul doar atunci când președintele și prim-ministrul, indiferent de numele lor, colaborează într-un cadru respectuos.