Premierul Ilie Bolojan a evocat istoria orașului și a țării, exprimând recunoștință față de eroii neamului și apreciere pentru deciziile dificile și riscante luate de liderii românilor din Transilvania în 1918. El a amintit că, pe 12 octombrie 1918, Oradea era un teritoriu nesigur, iar conducătorii comunității române și-au pus viața în pericol pentru a lua decizii importante.

Bolojan a subliniat că aceste hotărâri au fost fundamentale pentru evoluțiile ulterioare, de la citirea declarațiilor în Parlamentul de la Budapesta și negocierile de la Arad, până la decizia de separare totală, concretizată ulterior la Alba Iulia.

„În 12 octombrie 1918, aici era un teritoriu al nimănui, în care dacă luai astfel de decizii, cum au luat liderii comunităţii române din Transilvania la Oradea, îţi riscai viaţa. Gândiţi-vă că doar la câteva luni, Ioan Ciordaş şi Nicolae Bolcaş au fost asasinaţi. Oamenii care au condus comunitatea noastră au avut forţa să ia decizii şi această decizie a fost un element de bază a ceea ce s-a întâmplat apoi prin citirea acestei declaraţii de a sta pe picioarele noastre în Parlamentul de la Budapesta, prin negocierile de la Arad ale Consiliului Naţional Român, prin decizia sintetizată de Iuliu Maniu, despărţire totală şi prin ceea ce s-a întâmplat apoi la Alba Iulia”, a spus Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan și-a exprimat recunoștința față de locuitorii Oradei, amintind că succesul său în cariera politică, inclusiv ajungerea în funcția de prim-ministru, se datorează în mare parte sprijinului acestora. El a subliniat că schimbările pozitive din oraș sunt rezultatul muncii și implicării cetățenilor în diverse domenii, de la industrie și servicii publice, până la viața comunitară și activitatea bisericească, și le-a mulțumit pentru votul acordat de trei ori la alegerile pentru funcția de primar.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a afirmat că ziua de 12 octombrie este nu doar un prilej de respect față de eroii și oamenii care au făcut istorie pentru țară, ci și o ocazie de reflecție asupra propriei responsabilități. El a subliniat că, pe lângă greșelile și relele care au venit din exterior, societatea s-a confruntat și cu probleme interne, precum lașitate, decizii greșite sau corupție, care au afectat comunitățile. Bolojan a precizat că, în prezent, preocuparea sa este pentru ceea ce depinde de fiecare dintre noi: responsabilitate, competență și respect față de români, iar rolul fiecăruia este să-și facă datoria pentru comunitate și țară.

„În afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău, că uneori laşitatea ne-a făcut rău, că uneori deciziile greşite ne-au făcut rău, hoţia ne-a făcut rău. Aceştia sunt duşmanii noştri, nu alţii. Şi atunci şi astăzi. Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem, mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei şi uneori lipsa de respect faţă de români. Astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă vieţile, ni se cere doar să vă respectăm şi fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunităţile noastre şi pentru ţara noastră”, a menţionat Bolojan

Prim-ministrul Ilie Bolojan a subliniat că dezvoltarea țării trebuie să fie unitară și că progresul localităților depinde de evoluția generală a statului. El a afirmat că, atât timp cât va ocupa funcția de șef al Executivului, va face tot posibilul pentru țară și pentru fiecare oraș, subliniind că succesul unui oraș precum Oradea, Constanța sau Iași este strâns legat de bunăstarea întregii țări. Bolojan a explicat că, la fel cum ratingul unei localități nu poate depăși ratingul țării, pentru a dezvolta comunitățile locale, trebuie să ridicăm întreaga țară.

La finalul discursului său, înainte de a transmite urările de „La mulți ani, Oradea!” și de binecuvântare pentru România, premierul Ilie Bolojan a mărturisit că, în cele din urmă, își dorește să rămână pe o singură funcție: cea de cetățean.