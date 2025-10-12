Sorin Grindeanu, actualul președinte interimar, și-a anunțat deja candidatura și susține că votul pentru membrii viitoarei echipe de conducere ar trebui să se desfășoare pe liste, nu individual.

Până în prezent, singurul competitor care și-a exprimat intenția de a-l contesta pe Grindeanu este Titus Corlățean, fost ministru de Externe și cunoscut pentru viziunea sa conservatoare. Senatorul PSD a declarat că partidul „are nevoie de credibilitate, trebuie relansat și condus de oameni bine pregătiți, cu diploma pe masă”, avertizând că formațiunea riscă să devină o „balama” utilă guvernărilor de dreapta dacă nu se schimbă conducerea.

Sursele din PSD au precizat că, pe lista lui Sorin Grindeanu pentru funcțiile de conducere, ar urma să se regăsească Claudiu Manda pentru funcția de secretar general, iar Lia Olguța Vasilescu și Victor Negrescu ca prim-vicepreședinți. Alegerea prin liste ar urma să simplifice procesul și să asigure o majoritate clară pentru Grindeanu.

Istoria conducerii PSD evidențiază o serie de lideri importanți care au influențat parcursul partidului și al României. De la Ion Iliescu, fondator al FDSN și fost președinte al României, la Adrian Năstase și Mircea Geoană, lideri în perioade de guvernare și candidați prezidențiali, trecând prin Victor Ponta, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă, până la Marcel Ciolacu, actualul lider și fost prim-ministru, PSD a avut personalități marcante care au modelat direcția politică a partidului și a țării.

Congresul programat pentru 7 noiembrie va fi un moment crucial pentru stabilirea echilibrului intern și definirea direcției viitoare a PSD. Aceasta marchează o etapă de tranziție după demisia lui Marcel Ciolacu din funcția de prim-ministru și perioada interimatului condus de Grindeanu. Alegerea unei conduceri clare și coezive va fi esențială pentru pregătirea partidului în perspectiva viitoarelor alegeri.

Comitetul Politic Național (CPN) al PSD va fi convocat miercurea viitoare pentru a stabili detaliile organizatorice și agenda oficială a congresului.