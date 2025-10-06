Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu susține ideea ca premierul Ilie Bolojan să demisioneze în cazul în care măsurile promovate de Guvern ar fi respinse de Curtea Constituțională a României (CCR).

„Nu, e o politică publică pe care o face Guvernul. Dacă pică vreo lege în Parlament, ar trebui să plece acasă? Nu sunt adeptul acestor tipuri de abordări. Am văzut că și premierul a lăsat-o mai moale pe această temă”, a spus Grindeanu în cadrul unei conferințe de presă.

În opinia sa, decizia privind o eventuală plecare din funcție este una individuală: „E act unilateral. Fiecare decide”, a adăugat liderul PSD.

Curtea Constituțională este așteptată miercuri, 8 octombrie, să se pronunțe asupra legii privind modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților – un proiect-cheie din pachetul de reforme asumat de Guvernul Bolojan în Parlament. Hotărârea CCR ar putea avea implicații importante atât asupra sistemului judiciar, cât și asupra „legitimității” cabinetului.

Premierul Ilie Bolojan a legat aprobarea acestei legi de accesul la fondurile europene din PNRR, subliniind că reforma pensiilor speciale reprezintă un obiectiv esențial al guvernării.

În cazul în care CCR respinge proiectul, s-ar putea pune problema pierderii „legitimității” guvernului de a continua procesul de reformă.

„Nu am spus că îmi dau demisia. Am vorbit despre o problemă de legitimitate. Să așteptăm decizia Curții și vedem apoi”, a afirmat Bolojan la Prima TV.

Anterior, într-un interviu acordat postului Antena 3, premierul sugerase o poziție mai fermă: „E greu de presupus că acest guvern va mai avea legitimitatea să rezolve alte nedreptăți dacă legea nu trece.”

CCR a amânat anterior pronunțarea, urmând să dea decizia finală miercuri. Proiectul legislativ prevede:

-creșterea treptată a vârstei de pensionare la 65 de ani, pe parcursul a 10 ani;

-majorarea vechimii minime de la 25 la 35 de ani, pentru a alinia magistrații la regulile generale;

-plafonarea pensiei la 70% din ultimul salariu net, în loc de 100% ca în prezent.

Înalta Curte de Casație și Justiție a contestat legea la CCR, argumentând că modificările afectează independența justiției și contravin principiilor fundamentale ale statului de drept, inclusiv securitatea juridică și încrederea legitimă.

Problema reformei administrației publice a fost discutată intens în cadrul PSD. Mai mulți lideri locali au cerut ca reducerea personalului din primării să fie condiționată de tăieri similare în aparatul central, potrivit unor surse politice citate de stiripesurse.ro

Social-democrații intenționează să propună în ședința coaliției de marți un plan prin care concedierile la nivel local să nu depășească 10%, cu condiția ca administrația centrală să reducă cel puțin 20% dintre posturi.

„Noi nu mai vrem să fim proștii proștilor. Noi am făcut concedieri și anul trecut”, ar fi spus mai mulți primari, explicând că în multe localități „nu mai există oameni de unde să fie dați afară”.

În prezent, în administrația locală există aproximativ 125.000 de angajați, astfel că o reducere de 10% ar însemna eliminarea a circa 12.500 de posturi.

O reformă diferențiată

PSD dorește ca procesul de restructurare să fie aplicat diferențiat, în funcție de dimensiunea fiecărei primării. În comune, accentul ar urma să cadă pe reducerea cheltuielilor cu bunuri și servicii, în timp ce pentru municipii se propune introducerea unui prag minim de 50.000 de locuitori – „nu putem avea municipii cu 10-11 mii de locuitori”, susțin surse din partid.

„Vom accepta să reducem personal în provincie doar dacă Bolojan acceptă să dea afară 20% din administrația centrală”, au transmis reprezentanții PSD în discuțiile interne.

Liderii partidului vor merge la ședința coaliției cu un mandat clar: reforma administrației locale să fie adoptată „la pachet” cu cea a ministerelor și agențiilor, pentru a asigura un echilibru între nivelurile de guvernare. Estimările arată că peste 700 de primării nu mai pot face concedieri, după multiple valuri de restructurări din anii anteriori.

Pozițiile partenerilor de coaliție

Premierul Ilie Bolojan a declarat recent că este încrezător în atingerea unui acord politic: „Săptămâna viitoare vom avea decizia finală și celelalte aspecte care țin de administrația centrală, care și ea trebuie să intre aici. Aceasta poate fi făcută cât mai repede.”

La rândul său, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a confirmat că negocierile au depășit blocajul inițial și că în două săptămâni va fi prezentat proiectul complet privind reforma administrației publice. „Am depășit acel moment de duminică și în două săptămâni vom avea proiectul pe administrația locală și nu numai, fiindcă acolo există și trebuie să rămână o prevedere care spune ce se va întâmpla și în administrația centrală”, a afirmat el.

Reforma administrației publice se anunță unul dintre cele mai mari teste pentru actuala coaliție, într-un moment în care presiunea pentru reducerea cheltuielilor bugetare și creșterea eficienței statului este mai mare ca oricând.