Procurorii de la Parchetul Înaltei Curți de Casație și Justiție au anunțat luni începerea urmăririi penale față de „o inculpată, membru al Parlamentului European”, pentru 11 infracțiuni.

Conform comunicatului oficial, este vorba despre patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, patru fapte de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru crime de război și ideologii fasciste, o faptă de promovare a ideilor antisemite, una de negare și minimalizare a Holocaustului și o faptă de ultraj.

Totodată, procurorul general al României a transmis Parlamentului European o cerere de ridicare a imunității parlamentare pentru eurodeputata vizată, pentru ca ancheta să poată continua fără restricții.

Diana Șoșoacă s-a prezentat luni la Parchetul General, unde a fost informată că are calitatea de inculpat. Ea a spus că inițial i s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, însă după prezentarea acuzațiilor a primit o ordonanță prin care a devenit inculpată.

„Mi s-a adus la cunoştinţă calitatea de suspect. Ulterior, după ce mi s-au adus la cunoştinţă faptele şi învinuirile, imediat mi s-a băgat sub nas – deşi trebuia să fiu lăsată să studiez dosarul – o ordonanţă prin care din suspect sunt făcută inculpat”, a afirmat Şoşoacă.

Europarlamentarul a declarat în fața susținătorilor că nu intenționează să se supună autorităților judiciare, afirmând că nu are încredere în instituțiile statului. Ea a acuzat Parchetul General că ar fi „cea mai coruptă instituție a statului român”, iar despre Parchetul European a spus că este „cea mai coruptă instituție a Uniunii Europene”.

Diana Șoșoacă a relatat că procurorul care a audiat-o „părea emoționat” și a spus că procesul intentat împotriva sa se va desfășura rapid. Ea a afirmat că autoritățile „au nevoie ca Diana Șoșoacă să intre 25 de ani la închisoare”.

La sediul Parchetului General, europarlamentarul a fost întâmpinată de mai mulți susținători, care au aclamat-o și i-au oferit flori. Ea a vorbit acestora printr-o portavoce, spunând că ancheta este una abuzivă și că va continua să se apere.

Șoșoacă fusese citată anterior la Parchet, pe 23 septembrie, dar a transmis că nu se poate prezenta, fiind la Bruxelles. În aceeași zi, Parchetul General anunțase solicitarea de ridicare a imunității sale parlamentare pentru continuarea investigației.

Surse judiciare indică faptul că dosarul are legătură cu un incident petrecut în urmă cu patru ani, când Diana Șoșoacă și soțul ei ar fi sechestrat și agresat o echipă de jurnaliști italieni.

De atunci, cazul a fost extins, fiind adăugate acuzații privind discursuri și acțiuni publice ale europarlamentarului considerate contrare legii, inclusiv promovarea simbolurilor și ideilor fasciste sau negarea Holocaustului.