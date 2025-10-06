Sorin Grindeanu a atras atenția că Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, aprobată săptămâna trecută, conține multe probleme care trebuie corectate, altfel pot apărea blocaje.

Lia Olguța Vasilescu a spus că PSD susține anumite modificări în ceea ce privește reducerea numărului de angajați din administrație. Ea a explicat că partidul a fost de acord cu o reducere de 30% din posturi, dar nu mai mult de 20% din totalul celor existente. Vasilescu a cerut ca autoritățile locale să aibă mai multă libertate în luarea deciziilor și ca președinții consiliilor județene să poată decide singuri dacă reduc cheltuielile de personal cu 10%. A cerut ca și administrația centrală să reducă personalul cu același procent.

Primarul Craiovei a criticat Ordonanța de Urgență nr. 52/2025, spunând că aceasta și propunerile privind reducerea de personal pot bloca activitatea primăriilor. Ea a cerut Guvernului să țină cont de particularitățile fiecărei localități și să acorde mai multă autonomie în gestionarea bugetelor.

Vasilescu a spus că actualele limite stabilite prin lege pentru numărul de funcționari publici sunt nedrepte, deoarece o primărie cu 200.000 de locuitori are voie să aibă același număr de angajați ca una cu 400.000 de locuitori. Ea a propus ca reducerea să se calculeze în funcție de numărul real de posturi ocupate – un prag de 20% care să reflecte mai corect nevoile fiecărei administrații.

Primarul a precizat că PSD susține o variantă alternativă la propunerea premierului Ilie Bolojan, care vrea o reducere de 10% a posturilor din primării și consilii județene. Ea a spus că partidul cere ca primarii și președinții de consilii județene să poată alege între reducerea personalului sau reducerea cu 10% a bugetului pentru salarii.

Vasilescu a avertizat că o reducere identică peste tot ar afecta grav funcționarea primăriilor, mai ales acolo unde deja nu sunt suficienți angajați. Ea a explicat că în unele primării, personalul de la salubritate și spații verzi face parte din schema de angajați, iar tăierile ar putea lăsa orașele fără servicii esențiale. În comune, unde lucrează doar câțiva oameni, reducerea ar putea face imposibilă funcționarea primăriei.

„Ce vom susține mâine la coaliție pe pachetul de administrație. E foarte bine că am blocat acest pachet când se discuta de reducea cu 45% a numărului de posturi. Suntem de acord cu o reducere de 30% din posturi, dar nu mai mult de 20% din totalul de posturi preluate. Sunt stabilite niște praguri prin lege. O leg. Am solicitat să existe o autonomie locală și să dăm posibilitatea președinților consiliilor județene. Dacă ei sunt în posibilitatea să facă disponibilizarea să aibă posibilitatea să vină cu o reducere de 10% a cheltuielilor de personal. Vrem să fie o reducere de personal de 10% și în administrația centrală. Dacă în cea locală a avut loc anul trecut o reducere de 10% anul trecut. La ora actuală sunt stabilite în legislație niște praguri care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese. Am dat exemplu de fiecare dată: o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000, conform legii, trebuie să aibă același număr de funcționari publici. Am solicitat ca să existe totuși o autonomie locală, așa cum este prevăzută și de Constituția României, și să dăm posibilitatea ordonatorilor de credite, primarilor sau președinților de Consilii Județene, să aibă și o a doua opțiune – reducerea cu 10% a bugetului de cheltuieli de salarizare. Avem situații în care, la primăriile de sectoare, și angajații de salubritate, și cei de la spațiile verzi sunt în schema de personal. În momentul în care s-ar face o reducere otova, așa cum se discuta până acum, ar însemna ca sectoarele sau primăriile din alte orașe să rămână nesalubrizate sau fără servicii de ecarisaj. Iar în mediul rural, unde deja sunt doar zece angajați, o reducere foarte mare ar însemna automat ca primăria să devină nefuncțională.”, a spus edilul Craiovei.

Primarul Craiovei a mai spus că și administrația centrală ar trebui să participe la reducerea cheltuielilor, nu doar cea locală. Ea a amintit că anul trecut administrațiile locale au făcut deja reduceri de 10%, în timp ce la nivel central nu s-au luat astfel de măsuri de ani de zile.

Vasilescu a cerut modificarea Ordonanței nr. 52/2025, pe care a considerat-o una care ar bloca activitatea primăriilor. Ea a explicat că ordonanța interzice efectuarea reparațiilor până la sfârșitul anului, ceea ce ar face imposibilă întreținerea drumurilor, școlilor sau spitalelor. Potrivit ei, această interdicție ar împiedica și pregătirea drumurilor pentru iarnă, inclusiv activitățile de deszăpezire, lucru periculos în zonele de munte.

Primarul a mai spus că ordonanța blochează și realizarea studiilor de fezabilitate și a expertizelor tehnice, ceea ce ar face imposibilă folosirea fondurilor europene. Ea a criticat și prevederea care interzice publicarea anunțurilor publice, spunând că, în aceste condiții, primăriile nu ar mai putea organiza ședințe de consiliu local, ceea ce ar fi absurd.

Vasilescu a spus că PSD le-a cerut miniștrilor să fie mai atenți atunci când aprobă ordonanțe, recunoscând că unele texte au fost aprobate „pe fugă”, fără o analiză suficientă.

„Am discutat ca reducerile să se facă și în administrația publică centrală, nu doar în cea locală. În acest pachet vrem să se discute și de un procent de măcar 10% reducere de personal din administrația publică centrală. În cea locală, anul trecut, a mai fost o reducere de 10%, dar în cea centrală, de ani de zile, nu s-a făcut niciun fel de reducere, nici măcar o viziune de restructurare a cheltuielilor de personal. Acolo se vorbește despre faptul că noi, până la sfârșitul anului, nu mai putem să facem reparații. Ori, am spus-o de nenumărate ori până acum și văd că cei de la Ministerul de Finanțe nu înțeleg. Serviciile într-o primărie înseamnă serviciul de iluminat, serviciul de transport public local, serviciul de salubrizare, serviciul de ecarisaj și așa mai departe. Este cu totul altceva decât în administrația publică centrală.”, a mai spus primarul.

PSD vrea ca liderii locali să aibă libertate în luarea deciziilor și a dat exemplul că o reducere de 5% la salarii la nivel național ar economisi 1,2 miliarde de lei, dar ar duce la concedierea a 13.000 de angajați. El a spus că este nevoie de flexibilitate.

Proiectul de reformă trebuia să fie inclus în al doilea pachet de măsuri asumate în Parlament de Guvern, dar a fost amânat după prelungirea discuțiilor în coaliție.