Elveția se confruntă cu o creștere semnificativă a timpului petrecut de șoferi în trafic, potrivit datelor publicate de cotidianul Blick. Statisticile arată că, în ultimii ani, orele de blocaj pe autostrăzile elvețiene aproape s-au dublat față de 2019. În 2022, s-au înregistrat aproximativ 55.500 de ore de trafic complet blocat, cel mai ridicat nivel de până acum.

Autoritățile identifică principala cauză în supraîncărcarea rețelei de drumuri, tot mai solicitată de numărul mare de vehicule. Pentru a contracara fenomenul, guvernul federal a început să introducă limite dinamice de viteză, aplicate mai ales în orele de vârf, când traficul atinge puncte critice.

Sistemul folosește panouri electronice amplasate deasupra benzilor de circulație, care modifică în timp real limita de viteză, adaptând-o la condițiile de trafic. Când densitatea vehiculelor crește semnificativ, viteza este coborâtă la 80 km/h pentru a menține o mișcare constantă și a evita opririle bruște.

În prezent, limitarea la 80 km/h este aplicată pe aproximativ 1015 kilometri de autostradă, în ambele sensuri de circulație. Un purtător de cuvânt al Oficiului Federal pentru Drumuri (FEDRO) a declarat pentru Blick că „în anii următori, este prevăzută o extindere la 2200 de kilometri de autostradă”.

Această extindere va face ca aproape jumătate din totalul autostrăzilor naționale să fie echipate cu astfel de panouri electronice, capabile să regleze automat viteza în funcție de trafic. În 2020, doar 300 de kilometri de drumuri beneficiau de acest sistem, ceea ce înseamnă că, în decurs de cinci ani, lungimea sectoarelor cu limită automată s-a triplat.

Autoritățile elvețiene consideră că sistemele dinamice sunt o soluție mai eficientă și mai rapid de implementat decât extinderea fizică a autostrăzilor, o opțiune costisitoare și adesea contestată. În plus, aceste limitări permit o adaptare continuă la condițiile de trafic, fără a impune restricții permanente.

Potrivit Oficiului Federal pentru Drumuri, o autostradă își atinge capacitatea maximă de circulație la o viteză medie de aproximativ 80 km/h. Aceasta este considerată viteza la care vehiculele se deplasează într-un flux uniform, reducând schimbările de bandă și frânările bruște care duc la congestii.

Prin uniformizarea vitezei, traficul devine mai stabil, iar riscul de coliziuni cauzate de variațiile de ritm scade semnificativ. De asemenea, un flux constant înseamnă o utilizare mai eficientă a infrastructurii existente.

Măsura nu este nouă: indicatoarele electronice care reglează viteza în funcție de trafic sunt utilizate în Elveția de aproape două decenii. Limitarea este temporară și se ridică automat odată ce traficul revine la normal și nu mai există riscul de blocaj.

Totuși, nu toți politicienii privesc cu ochi buni extinderea acestor restricții. Deputatul SVP Rémy Wyssmann, în vârstă de 58 de ani, a declarat că vede această măsură drept o „introducere treptată a limitei de 80 km/h împotriva voinței legiuitorului”.

El a criticat faptul că „administrația decide practic singură” și a exprimat îndoieli cu privire la eficiența reală a reducerii vitezei.

Pe lângă limitarea vitezei, autoritățile elvețiene testează și alte metode pentru a diminua congestiile rutiere. În anumite zone, banda de urgență este deschisă temporar și utilizată ca bandă suplimentară de circulație în momentele de vârf.

De asemenea, la unele intrări pe autostradă au fost instalate semafoare speciale care reglementează accesul gradual al vehiculelor, evitând astfel supraaglomerarea benzilor principale. În plus, pe segmentele de drum cu doar două benzi, camioanelor li se interzice depășirea, pentru a preveni formarea de coloane lente.

În anumite regiuni, statul investește și în extinderea capacității autostrăzilor. Un exemplu este proiectul de lărgire la șase benzi între localitățile Luterbach SO și Härkingen SO. Cu toate acestea, o propunere de extindere suplimentară a rețelei a fost respinsă anul trecut prin referendum, ceea ce limitează opțiunile guvernului pentru creșterea capacității rutiere.

Prin aceste măsuri combinate – de la limite dinamice de viteză până la utilizarea temporară a benzilor de urgență – Elveția încearcă să facă față creșterii continue a traficului și să asigure o circulație mai fluentă pe una dintre cele mai dense rețele de autostrăzi din Europa.