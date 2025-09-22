Cea mai mică sancțiune este de 405 lei, corespunzătoare a două puncte de amendă, iar amenzile pot depăși 4.000 de lei în cazuri grave. Pentru depășirea limitei de viteză, permisul de conducere poate fi suspendat până la 120 de zile, iar în situații extreme se poate dispune inclusiv pedeapsa cu închisoarea sau anularea dreptului de a conduce.

Limitele de viteză pentru motociclete, autoturisme și vehicule de până la 3,5 tone sunt: 50 km/h în localitate, 90 km/h pe drumuri naționale sau județene, 100 km/h pe drumuri europene, 120 km/h pe drumuri expres și 130 km/h pe autostrăzi.

Pentru camioane, autobuze și vehicule de peste 3,5 tone, limitele sunt: 50 km/h în localitate, 80 km/h pe celelalte drumuri, 90 km/h pe drumurile expres sau europene și 110 km/h pe autostrăzi. Vehiculele din subcategoriile A1, B1 și C1 au limite de 50 km/h în localitate, 70 km/h pe drumuri județene sau naționale, 80 km/h pe drumuri expres sau europene și 90 km/h pe autostrăzi.

Legea arată că sancțiunile pentru depășirea limitei sunt progresive. Depășirea cu 10-20 km/h atrage 2-3 puncte de amendă, cu 21-30 km/h 4-5 puncte, cu 31-40 km/h 6-8 puncte, cu 41-50 km/h 9-20 de puncte și peste 50 km/h între 9 și 20 puncte plus suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Depășirea cu peste 70 km/h poate duce la 9-20 de puncte și suspendarea permisului pentru 120 de zile. Nu există sancțiuni pentru depășiri mai mici de 10 km/h.

Astfel, pentru vehiculele din Categoria A și B, viteza maximă fără amendă este de 59 km/h în localitate, 99 km/h pe drumuri naționale, 109 km/h pe drumuri europene, 129 km/h pe drumuri expres și 139 km/h pe autostrăzi.

Este important de reținut că, în cazul unui accident, chiar și o depășire minoră poate atrage consecințe legale dacă se stabilește că viteza a influențat producerea incidentului, inclusiv pedeapsa cu închisoarea sau anularea permisului.

Codul Rutier definește depășirea ca manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul sau pe lângă un obstacol aflat pe același sens de circulație, prin schimbarea direcției de mers și ieșirea de pe banda de circulație sau din șirul de vehicule în care se afla inițial. Aceasta manevră implică responsabilitatea conducătorului vehiculului de a se asigura că nici vehiculul din față, nici cel din spate nu au început deja o depășire.

„Depăşirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lângă un obstacol, aflat pe acelaşi sens de circulaţie, prin schimbarea direcţiei de mers şi ieşirea de pe banda de circulaţie sau din şirul de vehicule în care s-a aflat iniţial”, arată legea.

Când depășirea presupune trecerea peste axa care separă sensurile de circulație, șoferii trebuie să verifice dacă din sens opus nu se apropie un alt vehicul și să dispună de spațiu suficient pentru a reintra pe banda inițială după efectuarea depășirii. Obligația este de a reveni pe banda inițială imediat ce manevra s-a încheiat.

„Conducătorul vehiculului care se angajează în depăşire trebuie să se asigure că vehiculul care circulă în faţa sau în spatele lui nu a iniţiat o asemenea manevră. (…) Atunci când prin manevra de depăşire se trece peste axa care separă sensurile de circulaţie, conducătorii de vehicule trebuie să se asigure că din sens opus nu se apropie un vehicul şi că dispun de spaţiu suficient pentru a reintra pe banda iniţială, unde au obligaţia să revină după efectuarea manevrei de depăşire”, arată Codul Rutier.

Nu este considerată depășire situația în care un vehicul circulă mai repede pe o bandă decât alte vehicule aflate pe banda paralelă în același sens de mers. În general, depășirea se efectuează pe partea stângă a vehiculului depășit. În anumite situații, tramvaiele sau vehiculele care au semnalizat intenția de a vira la stânga pot fi depășite prin partea dreaptă.

„Nu constituie depăşire, în sensul alin. (1), situaţia în care un vehicul circulă mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circulă pe altă bandă în acelaşi sens de circulaţie. (…) Depăşirea se efectuează numai pe partea stângă a vehiculului depăşit. Tramvaiul sau vehiculul al cărui conducător a semnalizat intenţia şi s-a încadrat corespunzător părăsirii sensului de mers spre stânga se depăşeşte prin partea dreaptă”, arată legea.

Tramvaiele aflate în mers pot fi depășite pe partea stângă numai atunci când drumul are sens unic sau când între șina din dreapta și marginea trotuarului nu există spațiu suficient pentru depășirea pe dreapta.