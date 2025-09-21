Tudor Ciuhodaru a atras atenția șoferilor să nu încerce să păcălească testul cu fiola, pentru că metodele vehiculate sunt doar mituri și nu funcționează, nici măcar în „sezonul tulburelului”. El a subliniat că singura regulă sigură este să nu te urci la volan dacă ai consumat alcool.

Medicul a explicat că pentru eliminarea completă a unei alcoolemii de 1 g‰ sunt necesare aproximativ 6-7 ore, cu condiția să nu se mai consume alcool. A amintit și faptul că peste 30% dintre șoferii între 18 și 30 de ani au condus cel puțin o dată după ce au băut, iar câteva pahare cresc de zece ori riscul de accidente rutiere. În plus, unul din trei accidente mortale este strâns legat de consumul de alcool.

Ciuhodaru a precizat că spălatul pe dinți, guma de mestecat, scorțișoara, pătrunjelul, oțetul, bomboanele cu alcool sau alte trucuri nu pot înșela fiola. El a explicat și cum acționează alcoolul în organism: se absoarbe rapid în sânge în 20-30 de minute, iar apoi nivelul alcoolemiei scade treptat, în medie cu 10-25 mg/dl pe oră, prin metabolizare hepatică și excreție.

De asemenea, a atras atenția că femeile tinere și persoanele cu greutate mai mică sau cu activitate enzimatică redusă sunt afectate mai puternic de aceeași cantitate de alcool. Alcoolul influențează negativ reflexele, judecata și orientarea, crescând riscul de accidente.

”Din punct de vedere metabolic curba alcoolemiei urmează două faze: de creștere rapidă (datorită absorbției digestive) urmată de scădere progresivă (datorită excreției dar mai ales metabolizării alcoolului). a) Absorția este rapidă (după 20-30 minute alcoolul este decelabil în sânge) și e influențată de multipli factori: tipul de băutură, concentrația în alcool, conținutul gastric, motilitatea gastrică, asocierea cu medicamente. b) Spre deosebire de absorbție care e depedentă de concentrație, eliminarea e independentă de aceasta – 90% din alcool este metabolizat hepatic iar restul este excretat renal, pulmonar și prin piele. În medie se pot metaboliza 5-10 g/oră. c) După întreruperea consumului de alcool nivelul sanguin scade cu 10-25 mg/dl/oră”, anunță acesta.

În final, Ciuhodaru i-a sfătuit pe șoferi să nu cedeze presiunilor anturajului, să apeleze la alternative precum taxiul, transportul public sau un „șofer de serviciu” și să țină minte regula de bază: niciodată să nu conducă dacă au băut.

”1. Pentru dispariția completă a alcoolului etilic din sânge, la o alcoolemie de 100 mg/dl (1 g°/oo) sunt necesare 6-7 ore (!!! cu condiția stopării consumului de alcool. 2. Pentru aceeași cantitate de alcool nivelele alcoolemiei vor fi mai mari la cei cu volum corporal mai mic sau la cei cu activitate enzimatică mai scăzută (alcool dehidrogenaza, aldehid dehidrogenaza), femeile tinere fiind în principal afectate. 3. Alcoolul vă afectează viteza de reacţie, judecata şi simţul orientării şi vă face mai vulnerabil la accidente. 4. Atunci când mergeți cu mașina la petreceri să:

a) nu cedați presiunilor anturajului pentru a consuma alcool;

b)sau alegeti altă modalitate de a ajunge acasă (transport public, taxi, un prieten în rolul ,,șoferului de serviciu”, a precizat acesta pe pagina sa de Facebook.

Pentru valori detectate în aerul expirat până la 0,40 mg/l (echivalent ~0,80 g/l în sânge) fapta este tratată, de regulă, ca contravenție: se aplică amendă și suspendarea permisului de conducere ( 90 de zile).

Pentru valori peste 0,40 mg/l în aerul expirat (sau peste 0,80 g/l în sânge) fapta devine infracțiune — se poate deschide dosar penal, iar pedeapsa prevăzută de Codul Penal este închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală; instanţa poate dispune şi anularea dreptului de a conduce, confiscarea vehiculului, precum şi alte măsuri. În practică, pedepsele pot fi suspendate, dar, la alcoolemii foarte mari sau în caz de producere a unui accident, șansele de a primi pedeapsă cu executare cresc.

Pe lângă sancțiunile penale/contravenționale există efecte colaterale importante: dosar penal și cazier, perioade lungi până la redobândirea permisului (proceduri administrative şi acte necesare), posibilitatea reținerii/împiedicării redobândirii permisului, popriri/amenzi suplimentare şi probleme la asigurări.