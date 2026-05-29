Cod Rutier 2026. Se suspendă permisul de conducere. Limită impusă pentru șoferii care se urcă la volan

Consumul de alcool înainte de a conduce rămâne una dintre cele mai grav sancționate abateri rutiere în România, iar legislația aplicabilă în 2026 prevede sancțiuni dure pentru șoferii depistați băuți la volan. Codul Rutier nu stabilește o cantitate „sigură” de alcool care poate fi consumată înainte de urcarea la volan, iar chiar și o valoare redusă indicată de aparatul etilotest poate duce la amendă și suspendarea permisului de conducere.

Diferența dintre contravenție și infracțiune este făcută de nivelul alcoolemiei și de rezultatul analizelor biologice efectuate după testarea inițială din trafic.

În timpul controalelor rutiere, polițiștii folosesc aparatul etilotest pentru a măsura concentrația alcoolului în aerul expirat. Dacă valoarea indicată depășește anumite limite sau există suspiciuni privind exactitatea rezultatului, conducătorul auto este transportat la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Atunci când șoferul este depistat cu alcool în aerul expirat, dar valoarea nu depășește pragul pentru infracțiune, fapta este încadrată drept contravenție.

Codul Rutier prevede, la articolul 102 alineatul 3 litera a, aplicarea unei amenzi din clasa a IV-a de sancțiuni, precum și suspendarea dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

Clasa a IV-a de sancțiuni înseamnă între 9 și 20 de puncte-amendă. În prezent, valoarea unui punct-amendă este de 202,5 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut pe economie.

De la 1 iulie 2026, odată cu majorarea salariului minim brut, punctul de amendă va crește la 216,25 lei.

Astfel, șoferii prinși băuți la volan vor risca:

amendă minimă de 1.946,25 lei;

amendă maximă de 4.325 lei;

suspendarea permisului pentru 90 de zile.

Dacă aparatul etilotest indică o valoare mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto va fi dus obligatoriu la recoltarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei în sânge.

Situația devine mult mai gravă atunci când analiza de sânge indică o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge.

Potrivit prevederilor legale prezentate de Ministerul de Interne, conducerea unui vehicul de către o persoană care depășește acest prag reprezintă infracțiune.

„Conducerea unui vehicul pentru care este obligatoriu permisul, de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă penală”, precizează Ministerul de Interne.

Stabilirea acestei valori se face exclusiv prin analiza probelor biologice recoltate la spital.

În același timp, legea sancționează și refuzul testării.

„Refuzul sau sustragerea de la prelevarea mostrelor biologice se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani”, prevăd dispozițiile legale referitoare la refuzul recoltării.

Astfel, un șofer care refuză atât testarea cu etilotestul, cât și recoltarea probelor biologice riscă direct dosar penal.

Legislația rutieră prevede și posibilitatea contestării rezultatului inițial în anumite situații.

Dacă aparatul indică o valoare de până la 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto poate solicita o a doua testare.

Aceasta trebuie realizată după minimum 15 minute, dar nu mai târziu de 20 de minute de la prima verificare.

Potrivit notei de fundamentare a Guvernului, în această situație va avea valoare juridică rezultatul cel mai mic dintre cele două testări.

Practic, dacă la a doua verificare rezultatul este zero, șoferul nu va mai fi sancționat. În schimb, dacă aparatul indică și 0,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapta rămâne contravenție și se aplică sancțiunile prevăzute de Codul Rutier.

Dacă la testare rezultatul depășește 0,40 mg/l, șoferul va fi dus automat pentru recoltarea probelor de sânge.

După întocmirea procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției, conducătorul auto are la dispoziție 15 zile pentru a depune contestație la Judecătorie.

Instanța poate analiza legalitatea sancțiunii, procedura de testare și eventualele erori privind constatările poliției.

În situația în care fapta este încadrată drept infracțiune, dosarul va ajunge în instanță, iar șoferul va fi judecat conform procedurilor penale.

După pronunțarea unei decizii de către Judecătorie, atât șoferul, cât și procurorii pot formula apel, care va fi soluționat de Tribunal.

Hotărârea pronunțată în apel va fi definitivă.

Autoritățile avertizează constant că șofatul sub influența alcoolului reprezintă una dintre cele mai periculoase abateri din trafic și una dintre cauzele frecvente ale accidentelor rutiere grave.

Consumul de alcool afectează reflexele, timpul de reacție și capacitatea de concentrare a conducătorului auto, chiar și atunci când valorile indicate sunt relativ reduse.

Din acest motiv, legislația rutieră din România aplică sancțiuni severe pentru orice nivel de alcool depistat la volan și tratează cu maximă severitate cazurile în care alcoolemia depășește limita penală.