Guvernul schimbă regulile pentru situații de criză. Noi măsuri pentru produse esențiale, infrastructură și energie

Guvernul a adoptat, în ședința din 28 mai 2026, mai multe hotărâri, memorandumuri și note care vizează domenii precum infrastructura, energia, fondurile europene, transporturile strategice, protecția împotriva inundațiilor, industria nucleară și reglementările pentru produse relevante în situații de criză.

Una dintre cele mai importante hotărâri adoptate modifică și completează condițiile introducerii pe piață a mașinilor și a echipamentelor utilizate în atmosfere potențial explozive. Actul normativ stabilește proceduri speciale care se aplică în perioade de criză, pentru a permite un răspuns rapid în cazul produselor considerate bunuri relevante în situații de urgență.

Noile reglementări transpun articole din Directiva UE 2024/2749 și introduc definiții pentru bunurile relevante în situații de criză și pentru regimul de urgență pe piața internă. Procedurile speciale vor putea fi activate doar atunci când Comisia Europeană adoptă un act de punere în aplicare și numai pentru produsele desemnate oficial drept bunuri relevante în situații de criză.

Guvernul a stabilit că organismele de evaluare a conformității vor trata cu prioritate cererile pentru aceste produse, înaintea altor solicitări aflate în curs. Totodată, Comisia Europeană va putea extinde valabilitatea unor autorizații naționale la nivelul întregii Uniuni Europene și va putea adopta standarde sau specificații comune pentru produsele considerate esențiale în situații de criză.

Inspecția Muncii va acorda prioritate activităților de supraveghere a pieței pentru produsele incluse în actele de punere în aplicare și va coopera cu autoritățile similare din alte state membre pe perioada regimului de urgență. Executivul susține că măsurile vor contribui la creșterea rapidă a ofertei de bunuri relevante în situații de criză și vor permite producătorilor să introducă pe piață loturi inițiale de produse înainte de finalizarea procedurilor complete de evaluare a conformității. Termenul-limită pentru transpunerea directivei europene este 29 mai 2026, iar noile prevederi intră în vigoare la 30 mai 2026.

Executivul a aprobat și amendarea acordului-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru investițiile privind protecția împotriva inundațiilor și dezvoltarea surselor de apă. Modificarea acordului vine după solicitarea transmisă de Ministerul Finanțelor către bancă, la cererea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Amendamentul prevede extinderea termenului de finalizare a lucrărilor până la 31 decembrie 2030 și realocarea a aproximativ 1,39 milioane de euro către componenta de protejare și extindere a surselor de apă, pentru finanțarea lucrărilor rămase la obiectivul „Acumulare Corbești”. Împrumutul are o valoare totală de 298,5 milioane de euro și a fost semnat în 2007, iar până în prezent au fost utilizate aproximativ 99% din fondurile disponibile. Guvernul arată că prelungirea proiectului este necesară în contextul fenomenelor hidrometeorologice severe, precum inundațiile fulgerătoare și seceta, fără ca modificările să implice creșterea obligațiilor financiare ale României.

În aceeași ședință au fost aprobate mai multe hotărâri privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și administrate de instituții precum Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală sau Muzeul Național de Istorie a României.

Guvernul a aprobat și trecerea unor construcții și amenajări aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și casării.

Totodată, au fost aprobate acte normative privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Curții de Conturi a României și a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Un alt proiect important aprobat de Executiv vizează modernizarea DN2 și amenajarea unei zone de staționare pentru autovehicule de mare tonaj în zona Siret, precum și modernizarea drumului M19 din Ucraina. Investiția are ca obiectiv îmbunătățirea conexiunii rutiere dintre România și Ucraina prin punctul de trecere a frontierei Siret–Porubne.

Finanțarea proiectului va fi realizată din fonduri externe rambursabile prin instrumentul SAFE, de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și din alte surse legal constituite.

În ceea ce privește memorandumurile aprobate, Guvernul a decis reorganizarea unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, în contextul obligațiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Măsura prevede fuziunea prin absorbție a Societății Electrocentrale Grup SA de către SAPE SA, societăți unde statul român este acționar unic prin Ministerul Energiei.

Executivul susține că reorganizarea urmărește eficientizarea activităților, eliminarea suprapunerilor administrative și integrarea activelor și pasivelor într-o structură consolidată și transparentă. Electrocentrale Grup SA urmează să fie radiată din Registrul Comerțului, după ce a înregistrat pierderi în 10 dintre cei 13 ani de existență.

Guvernul a aprobat și participarea delegației tripartite a României la cea de-a 114-a sesiune a Conferinței Internaționale a Muncii, organizată la Geneva în perioada 1–12 iunie 2026. Delegația este condusă de ministrul interimar al muncii, Dragoș Nicolae Pîslaru, și este formată din reprezentanți ai Guvernului, sindicatelor și patronatelor. România va participa la dezbaterile privind implementarea programului OIM, dialogul social, munca desfășurată prin platforme digitale și egalitatea de gen la locul de muncă.

Un alt memorandum aprobat vizează transferul pachetului de acțiuni deținut de statul român la Electrocentrale București SA către Municipiul București, pentru organizarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Valoarea tranzacției va fi stabilită în urma unei evaluări de piață realizate de Ministerul Energiei.

Guvernul a decis ca implementarea măsurilor să fie coordonată de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, iar Executivul va fi informat lunar cu privire la stadiul transferului. Totodată, mai multe instituții vor elabora o analiză privind modificarea cadrului legal și contractual pentru eficientizarea mecanismelor de plată și evitarea acumulării penalităților de întârziere în relația dintre Termoenergetica și consumatori.

Executivul a aprobat și negocierea unor acorduri strategice cu Republica Moldova și Ucraina pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic.

În cazul Republicii Moldova, acordul vizează construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport, inclusiv podul rutier de frontieră Ungheni–Ungheni peste râul Prut. Documentul stabilește cadrul juridic, financiar și instituțional pentru implementarea investițiilor din coridorul strategic Tărășeni – Siret – Moțca – Ungheni – Berești și prevede încetarea acordului semnat în 2022 pentru podul Ungheni–Ungheni.

În relația cu Ucraina, acordul aprobat de Guvern are ca obiect dezvoltarea infrastructurii strategice între Pașcani și Tărășeni și include proiecte precum Autostrada Pașcani – Suceava, Drumul Expres Suceava – Siret, modernizarea infrastructurii rutiere din zona punctului de frontieră Siret–Porubne și modernizarea secțiunii M19 de pe teritoriul Ucrainei.

Acordul stabilește responsabilitățile privind finanțarea, proiectarea, execuția și întreținerea infrastructurii, inclusiv posibilitatea realizării unor lucrări de către partea română pe teritoriul Ucrainei. Totodată, va fi constituită o Comisie Mixtă pentru coordonarea implementării proiectelor și pentru asigurarea interoperabilității infrastructurii și a utilizării eficiente a fondurilor europene disponibile prin instrumentul SAFE.

În cadrul secțiunii de note, Guvernul a fost informat cu privire la pregătirea cadrului strategic național pentru programarea fondurilor europene aferente perioadei 2028–2034. Viitorul exercițiu financiar european presupune elaborarea unui Plan Național și Regional de Parteneriat, document care va sta la baza utilizării fondurilor europene în perioada 2028–2034.

Procesul va implica instituțiile administrației centrale și locale, realizarea analizelor teritoriale și sectoriale, actualizarea strategiilor relevante și consultarea autorităților publice, a mediului economic, universităților și societății civile.

Executivul a luat act și de mai multe note privind transferul unor imobile din domeniul public local în domeniul public al statului pentru instituții precum Inspectoratul de Jandarmi Județean Brăila, Serviciul de Ambulanță al Județului Bacău și Secretariatul de Stat pentru Culte.

Guvernul a fost informat și cu privire la măsurile luate pentru gestionarea obiectivelor miniere uranifere aflate în conservare. Ministerul Economiei și Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului au început analize economico-financiare, juridice și patrimoniale privind societățile CONVERSMIN SA și Radioactiv Mineral Măgurele SA, precum și procedurile necesare pentru reorganizarea prin fuziune prin absorbție a celor două companii.

Sunt analizate infrastructura, personalul și capacitățile operaționale ale societăților, precum și documentația necesară obținerii autorizațiilor emise de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Totodată, Ministerul Economiei a inițiat procedurile pentru achiziția serviciilor de pază pentru obiectivele miniere uranifere și pentru achiziția de echipamente și mijloace fixe necesare desfășurării activităților specifice, inclusiv prin preluarea unor bunuri de la Compania Națională a Uraniului SA, aflată în insolvență.

Guvernul susține că măsurile urmăresc asigurarea continuității activităților din domeniul nuclear și minier, dezvoltarea unei structuri administrative integrate și consolidarea unei capacități operaționale sustenabile pe termen mediu și lung.