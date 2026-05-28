Castelul Bánffy din județul Cluj, premiat de Comisia Europeană: Restaurarea a fost realizată cu un profund respect pentru istorie și autenticitate

Castelul Bánffy din Răscruci a fost distins cu Premiul Europa Nostra pentru modul în care au fost realizate lucrările de conservare și pentru reutilizarea adaptativă a obiectivului cultural prin reintegrarea sa în viața comunității locale.

Comisia Europeană și organizația Europa Nostra au anunțat câștigătorii ediției 2026 ai Premiilor Europene pentru Patrimoniu/Premiilor Europa Nostra, distincții cofinanțate prin programul Europa Creativă al Uniunii Europene. Castelul Bánffy din Răscruci se află printre proiectele premiate anul acesta la categoria Conservare și Reutilizare Adaptivă.

Potrivit anunțului făcut de Comisia Europeană, restaurarea castelului a fost realizată cu respect pentru istorie și autenticitate, având în același timp scopul de a oferi clădirii o funcțiune contemporană. Domeniul a fost transformat într-un spațiu deschis și într-un centru cultural dedicat evenimentelor, educației și dialogului, contribuind astfel la promovarea valorilor culturale și la consolidarea identității locale.

Câștigătorii ediției din acest an vor fi celebrați joi, în cadrul Ceremoniei Premiilor Europene pentru Patrimoniu 2026, organizată la Teatrul Municipal din Nicosia, Cipru.

Castelul Bánffy din Răscruci este singurul proiect din România care a primit Premiul European pentru Patrimoniu – Europa Nostra 2026. Județul Cluj a obținut această distincție într-o competiție în care au fost depuse 261 de aplicații eligibile din 40 de țări europene.

Juriul competiției, alcătuit din experți recunoscuți în domeniul patrimoniului, a apreciat în mod special modul în care Consiliul Județean Cluj a implementat proiectul de restaurare, conservare și punere în valoare a edificiului. Membrii juriului au evidențiat faptul că proiectul demonstrează cum un domeniu aristocratic neglijat poate fi reintegrat în viața contemporană a comunității. De asemenea, a fost remarcată abordarea integrată prin care au fost restaurate clădirea, grădinile și peisajul ca un ansamblu coerent, în paralel cu încurajarea administrării pe termen lung, dezvoltarea competențelor și implicarea puternică a comunității locale într-un context rural.

„Proiectul (…) demonstrează cum un domeniu aristocratic neglijat poate fi reintegrat în viața contemporană a comunității. Abordarea sa integrată a restaurat clădirea, grădinile și peisajul ca un ansamblu coerent, încurajând în același timp administrarea pe termen lung, dezvoltarea competențelor și o implicare locală puternică într-un context rural", a subliniat juriul.

Castelul Bánffy este considerat unul dintre cele mai bine conservate exemple de arhitectură nobiliară de la sfârșitul secolului al XIX-lea din Transilvania. Situat în localitatea Răscruci, în apropiere de Cluj-Napoca, domeniul face parte dintr-un peisaj istoric amplu. Aspectul actual al clădirii provine în mare măsură din perioada 1875-1885, când baronul Ádám Bánffy a remodelat reședința. Interioarele au supraviețuit secolului XX și păstrează o mare parte dintre decorațiunile originale.

După naționalizarea din 1948, castelul a fost utilizat ca școală începând cu anul 1967 și până la începutul anilor 2000. Ultimele lucrări importante de restaurare înaintea proiectului recent au avut loc în anii 1960. După închiderea clădirii în 2005, lipsa încălzirii și a întreținerii a dus la degradarea progresivă a construcției, în special a interioarelor și a elementelor decorative.

Amplul proiect de restaurare a început în anul 2018 și s-a încheiat în 2023. Obiectivele principale au fost readucerea castelului și a împrejurimilor sale la imaginea moșiei nobiliare create de Ádám Bánffy, adaptarea spațiului pentru utilizarea ca centru cultural și sprijinirea dezvoltării locale prin atragerea de vizitatori.

Înaintea lucrărilor propriu-zise au fost realizate numeroase studii preliminare, printre care cercetări istorice, investigații ale fațadelor, analize ale straturilor și finisajelor de pictură istorică, studii arheologice și biologice, precum și un studiu arboricol al parcului.

În cadrul proiectului au fost păstrate aspectul original și detaliile ornamentale ale clădirii. Au fost conservate lambriurile din lemn, tavanele sculptate, ușile și ferestrele istorice, șemineele, sobele din teracotă, vitraliile și elementele sculpturale. În locul cimentului au fost utilizate mortare și tencuieli pe bază de var, iar lucrările au fost realizate folosind materiale și tehnici meșteșugărești tradiționale.

Pe parcursul intervențiilor au fost descoperite și restaurate in situ tavane decorative și ancadramente din piatră în stil baroc, necunoscute anterior.

Parcul din jurul castelului a fost reabilitat pe baza imaginilor de arhivă și a analizelor realizate la fața locului. Bazinul acvatic, canalul și lacul au fost restaurate, urnele au fost conservate sau recreate după modele istorice, iar porumbarul plutitor în stil japonez a fost reconstruit.

În prezent, castelul și parcul sunt deschise locuitorilor din zonă, vizitatorilor și specialiștilor, aici fiind organizate evenimente publice și activități educaționale. Proiectul include și măsuri de accesibilitate, precum locuri de parcare adaptate și acces cu lift pentru persoanele cu mobilitate redusă. Totodată, un model digital 3D al castelului a fost realizat și pus la dispoziția publicului.