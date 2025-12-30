Alexandru Nazare a precizat pe Facebook că aceste sume provin din cheltuieli realizate inițial prin PNRR de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte majore de infrastructură, precum autostrada Ploiești-Buzău-Focșani și alte investiții importante.

„O veste foarte bună pentru finanțele publice și pentru economia României, în penultima zi din an.Azi, 30 decembrie, Comisia Europeană a virat în conturile deschise la Banca Națională a României peste 586 milioane de euro. Banii reprezintă sume solicitate prin Programul Transport 2021–2027, din Fondul de Coeziune și Fondul European de Dezvoltare Regională, conform art. 93 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021. Aceste sume provin din cheltuieli făcute inițial prin PNRR, de beneficiari din domeniul transporturilor, pentru proiecte mari de infrastructură – precum autostrada Ploiești–Buzău–Focșani, dar și alte investiții importante. În perioada septembrie–decembrie, Guvernul României, prin Ministerul Transporturilor, cu sprijinul Comisiei Europene, a mutat aceste proiecte în Programul Transport 2021–2027, pentru o utilizare eficientǎ a fondurilor europene Foarte important: acești bani nu provin din taxele și impozitele românilor. Sunt fonduri europene care intră direct în economia României și sunt investiții directe în infrastructură, dezvoltare regională și servicii publice. Rezultatul este posibil datoritǎ muncii coordonate în echipă dintre Ministerul Transporturilor, prin autoritatea de management a Programului Transport 2021–2027, Ministerul Finanțelor și beneficiarii proiectelor (CNAIR, CN CFR SA, Metrorex etc.).”, a scris ministrul pe Facebook.

Alexandru Nazare a mulțumit, de asemenea, vicepreședintelui executiv al Comisiei Europene, Raffaele Fitto, pentru sprijinul acordat României, inclusiv în urma discuțiilor de la vizita sa în țară, când a fost solicitată accelerarea plăților.

În plus, ministrul Nazare a precizat că, pe 29 decembrie, autoritățile publice locale au efectuat plăți prin trezorerie de aproximativ 714 milioane de lei prin Titlul 60 – granturi PNRR, pentru investiții în mobilitate urbană, eficiență energetică și alte proiecte utile comunităților. Potrivit acestuia, aceste măsuri reflectă rezultatele rectificării și cadrării unui buget realist, axat pe asigurarea fondurilor necesare pentru o creștere economică sănătoasă.