Mircea Abrudean a declarat marți că România intră în 2026 cu un deficit bugetar mai mic decât în anul precedent. În opinia sa, acest lucru demonstrează că politicile adoptate de Guvern au început să funcționeze.

Președintele Senatului a subliniat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că este important ca la final de an să fie analizate și rezultatele pozitive, nu doar dificultățile economice. El a vorbit despre eforturi care încep să producă rezultate și despre perspectivele anului următor.

„La final de an, este important să ne uităm şi la lucrurile bune, la eforturile care încep să producă uşor-uşor rezultate şi la perspectiva anului 2026. La lucrurile care ne dau speranţa că putem trece peste dificultăţi şi că vom reuşi să reformăm România şi să ne dezvoltăm”, spune Mircea Abrudean pe Facebook.

Potrivit lui Abrudean, veniturile statului au crescut cu 13% față de anul precedent. În același timp, investițiile publice se află pe un trend ascendent, ceea ce ar reprezenta un semnal de stabilizare și de direcție corectă pentru economie.

Aceste evoluții sunt, în opinia sa, indicii că România se află pe un drum care poate susține reformele și dezvoltarea pe termen mediu.

„Veniturile au crescut cu 13% faţă de anul precedent, iar investiţiile continuă să crească. Sunt semnale care ne arată că suntem pe drumul corect”, menţionează Abrudean.

În viziunea președintelui Senatului, anul 2026 vine cu un obiectiv strategic important pentru România, aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

Abrudean afirmă că acest pas ar putea atrage mai multe investiții străine și ar consolida încrederea în economia românească. El descrie aderarea la OCDE drept cel mai important proiect de țară după intrarea României în NATO și Uniunea Europeană.

Mircea Abrudean a amintit că a fost implicat direct în acest demers, mai întâi ca secretar general al Guvernului, iar ulterior ca vicepreședinte al Comisiei parlamentare pentru sprijinirea procesului de aderare la OCDE.