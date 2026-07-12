Radu Georgescu contestă optimismul oficial: Aceste date mă îngrijorează. Situația economică nu este deloc bună

Radu Georgescu a publicat duminică o analiză amplă pe Facebook, în care susține că indicatorii macroeconomici ai României transmit semnale de îngrijorare. Economistul afirmă că interpretările optimiste privind evoluția finanțelor publice ignoră datele din rapoartele oficiale ale Ministerului Finanțelor. În opinia sa, reducerea deficitului și ritmul actual al împrumuturilor statului trebuie analizate în detaliu, pe baza execuției bugetare și a indicatorilor fiscali.

Radu Georgescu afirmă că urmărește în fiecare sâmbătă rapoartele macroeconomice și spune că datele oficiale îi provoacă îngrijorare, deși pe rețelele sociale observă numeroase mesaje care susțin că economia României se află pe direcția corectă. Economistul consideră că o parte dintre cei care transmit astfel de mesaje nu analizează documentele financiare și nu cunosc mecanismele din spatele execuției bugetare.

Acesta susține că una dintre cele mai răspândite interpretări este aceea că deficitul bugetar s-ar fi redus cu 28 de miliarde de lei până în luna mai. În opinia sa, explicațiile privind această evoluție se regăsesc chiar în raportul Ministerului Finanțelor, iar structura veniturilor arată că diminuarea deficitului nu este rezultatul unor reforme structurale.

Economistul arată că aproximativ 11 miliarde de lei provin din încasările suplimentare din TVA, pe care le pune pe seama inflației. De asemenea, el afirmă că alte aproximativ 10 miliarde de lei provin din impozitele pe venit, în principal ca efect al majorării impozitului pe dividende și al retragerii accelerate a dividendelor de către numeroși antreprenori la finalul anului 2025, înainte de intrarea în vigoare a noii cote de impozitare. Totodată, acesta amintește și de creșterea taxelor salariale aplicate în anumite sectoare, precum IT, construcții și agricultură.

„Eu stau în fiecare sâmbătă dimineața și studiez majoritatea rapoartelor cu date macroeconomice. Aceste date mă îngrijorează. Paradoxal, când mă uit pe rețelele sociale, văd oameni care sar într-un picior și spun că România este pe direcția bună. Și că direcția trebuie să continue!!! Poftim??? Aceștia probabil nu au deschis în viața lor un raport cu date financiare în general și cu date macroeconomice în special”, scrie Radu Georgescu.

Economistul mai susține că aproximativ 7 miliarde de lei din reducerea deficitului provin din diminuarea cheltuielilor cu investițiile.

În același timp, acesta atrage atenția că, potrivit raportului analizat, cheltuielile curente ale statului au crescut cu 2,6 miliarde de lei față de aceeași perioadă a anului trecut și afirmă că documentul nu indică o îmbunătățire a colectării TVA.

„Partea haioasă e că ne spun chiar cei de la Ministerul de Finanțe. Acolo sunt niște oameni onești care fac un raport și ne arată de unde vine scăderea. Îți spun eu de unde vine: 11 miliarde de lei din TVA — adică din inflație. Adică din portofelul tău. 10 miliarde din impozite pe venit. Raportul spune clar că această creștere vine din creșterea impozitului pe dividende. Cred că 90% dintre antreprenori s-au grăbit să scoată dividende în decembrie 2025, pentru a evita creșterea impozitului la 16%. De aceea avem creșterea din ianuarie 2026. De asemenea, este vorba de baza de comparație. Au crescut taxele salariale pentru IT-iști, construcții și agricultură. 7 miliarde din reducerea cheltuielilor cu investițiile”, afirmă economistul.

În aceeași analiză, Radu Georgescu susține că un alt indicator care ar trebui urmărit cu atenție este nivelul împrumuturilor contractate de Guvern în 2026. Acesta afirmă că, până la 10 iulie, statul român a atras 109 miliarde de lei, sumă pe care o consideră cea mai mare finanțare obținută în primul semestru al unui an.

Potrivit explicațiilor sale, finanțarea provine din mai multe surse, respectiv 52 de miliarde de lei de la băncile din România, 14 miliarde de lei prin titlurile Tezaur, 8 miliarde de lei prin titlurile Fidelis și aproximativ 35 de miliarde de lei de la instituții financiare externe. Economistul apreciază că, în acest ritm, statul trebuie să atragă în continuare aproximativ 5 miliarde de lei în fiecare săptămână pentru a-și acoperi necesarul de finanțare.

Acesta mai afirmă că procesul de împrumut nu încetinește nici în perioada concediilor și spune că doar în luna iulie Guvernul contractase deja împrumuturi de 5,2 miliarde de lei. În opinia sa, orice întrerupere a accesului la finanțare ar putea genera dificultăți majore pentru bugetul de stat.

„Până vineri, 10 iulie 2026, Guvernul României a împrumutat 109 miliarde de lei. Este cea mai mare sumă împrumutată de România în istorie, în primul semestru al unui an. (…) Deci statul trebuie să se împrumute aproximativ 5 miliarde de lei pe săptămână (aproximativ 1 miliard de euro). Poate crezi că, în perioada concediilor, Guvernul ia o pauză de la împrumuturi. Nu ia pauză. În iulie 2026, Guvernul a împrumutat deja 5,2 miliarde de lei. Dacă statul nu mai poate să se împrumute timp de o săptămână, cei care sar acum într-un picior de bucurie vor descoperi destul de brutal realitatea economică a României”, afirmă Radu Georgescu.

Economistul adaugă că peste 80% dintre titlurile Fidelis s-ar tranzacționa în prezent pe bursă sub valoarea nominală și spune că acest aspect este prea puțin discutat în spațiul public. În încheierea postării, el afirmă că lipsa interesului pentru rapoartele economice contribuie la apariția unor interpretări pe care le consideră eronate cu privire la starea economiei românești.