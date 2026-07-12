ANAF anunță noi obligații fiscale. Documentele care trebuie depuse până pe 15 iulie

ANAF a reamintit contribuabililor că ziua de 15 iulie reprezintă unul dintre cele mai importante termene fiscale ale lunii, fiind prevăzută în calendarul obligațiilor pentru luna iulie. Până miercuri, operatorii economici din mai multe domenii trebuie să transmită o serie de declarații și situații centralizatoare privind produsele accizabile. Obligațiile vizează în special antrepozitarii autorizați, importatorii, destinatarii înregistrați și alți operatori economici care desfășoară activități în sectoarele tutunului, alcoolului, carburanților și produselor energetice.

Potrivit calendarului fiscal publicat de ANAF, data de 15 iulie este termenul-limită pentru depunerea mai multor documente prevăzute de Codul fiscal și de normele metodologice de aplicare ale acestuia. Aceste obligații se adresează exclusiv contribuabililor care desfășoară activități în domeniul produselor accizabile și al bunurilor supuse unui regim fiscal special.

Printre documentele care trebuie depuse se numără situația eliberărilor pentru consum de țigarete, țigări și țigări de foi, tutun fin tăiat destinat rulării în țigarete și alte produse din categoria tutunurilor de fumat. Această raportare trebuie transmisă de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați și importatorii autorizați pentru produse din grupa tutunului prelucrat.

Tot până la aceeași dată trebuie depuse situațiile privind operațiunile desfășurate în antrepozitele fiscale de producție pentru alcool și băuturi spirtoase, vinuri, băuturi fermentate, produse intermediare, bere, tutunuri prelucrate și produse energetice. Aceste raportări sunt prevăzute în anexele nr. 12-16 din normele metodologice de aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal și sunt obligatorii pentru antrepozitarii autorizați care produc produse accizabile.

În plus, antrepozitarii autorizați pentru depozitarea produselor accizabile trebuie să transmită situația privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare, document prevăzut în Anexa nr. 17 din normele metodologice.

Calendarul fiscal stabilește și obligații pentru destinatarii înregistrați și reprezentanții fiscali care efectuează achiziții și livrări de produse accizabile. Aceștia trebuie să depună situația centralizatoare privind achizițiile și importurile de produse accizabile aferente lunii precedente, conform Anexei nr. 19 din normele metodologice.

Operatorii economici care dețin autorizații de expeditor înregistrat au obligația să transmită situația privind livrările de produse accizabile realizate în luna precedentă, document reglementat prin Anexa nr. 21.

De asemenea, operatorii economici autorizați ca utilizatori finali trebuie să depună situațiile centralizatoare privind achizițiile, utilizările produselor accizabile și livrările produselor finite rezultate. Aceste obligații sunt prevăzute în Anexa nr. 26 și se aplică atât utilizatorilor finali de produse energetice, cât și celor care utilizează alcool etilic și produse alcoolice.

Tot până la data de 15 iulie trebuie depuse jurnalele aferente lunii precedente privind livrările și achizițiile de combustibil destinat exclusiv utilizării în aviație sau navigație. Aceste raportări sunt obligatorii pentru antrepozitarii autorizați pentru producție și depozitare, în conformitate cu anexele nr. 29-32 din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal.

Pe lista obligațiilor fiscale publicate pentru termenul din 15 iulie se regăsește și depunerea evidenței privind achiziționarea, utilizarea, deteriorarea, distrugerea și returnarea marcajelor fiscale aferente lunii precedente.

Această raportare este prevăzută în Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a Titlului VIII din Codul fiscal și trebuie transmisă de antrepozitarii autorizați, destinatarii înregistrați, importatorii autorizați pentru produse supuse marcării, precum și de destinatarii certificați.

Prin includerea acestor obligații în calendarul fiscal al lunii iulie, ANAF reamintește contribuabililor vizați că respectarea termenelor de declarare reprezintă o obligație fiscală esențială pentru operatorii care desfășoară activități în domeniul produselor accizabile și al bunurilor supuse marcării fiscale.