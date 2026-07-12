Mașina pe benzină nu a dispărut din calcule. Motivul pentru care încă poate fi o alegere avantajoasă

Mașina electrică domină tot mai clar piața auto din Singapore, după ce a depășit pentru prima dată modelele pe benzină și hibride la înmatriculările de autoturisme noi. Politicile fiscale și extinderea rețelei de încărcare accelerează această tranziție, iar avantajele financiare par evidente. Cu toate acestea, specialiștii din piața auto susțin că automobilele convenționale continuă să ofere un argument important pe termen lung: valoarea de revânzare și cererea constantă pe piețele externe.

Mașina electrică a înregistrat un avans spectaculos în Singapore, pe fondul politicilor publice menite să reducă utilizarea motoarelor cu ardere internă. În primul trimestru din 2026, vehiculele electrice au reprezentat aproape 60% din cele 13.322 de autoturisme noi înmatriculate, depășind pentru prima dată modelele cu motor termic și hibride.

Schimbarea este cu atât mai semnificativă cu cât, în 2022, automobilele electrice reprezentau doar 11,7% din înmatriculările noi. Acela a fost și primul an în care Autoritatea pentru Transporturi Terestre din Singapore a introdus vehiculele electrice ca categorie distinctă în statisticile oficiale, separându-le de modelele hibride, semnalând astfel direcția clară a strategiei naționale de electrificare.

Creșterea accelerată este susținută de stimulente fiscale consistente. Reducerile de taxe aplicate automobilelor electrice reduc diferența de preț față de modelele convenționale, în timp ce taxele suplimentare pentru mașinile cu motor pe benzină și hibride au devenit tot mai ridicate. Din perspectiva costului inițial, alegerea unui vehicul electric este astăzi mult mai atractivă.

În același timp, constructorii și dealerii au transformat modelele electrice în produse extrem de competitive. Chiar și versiunile de volum oferă performanțe superioare, un nivel redus de zgomot și dotări considerate până de curând specifice segmentului premium, precum scaune cu funcție de masaj sau acoperișuri panoramice din sticlă.

Un alt avantaj îl reprezintă infrastructura. În prezent, Singapore dispune de aproximativ un punct de încărcare pentru mai puțin de două automobile electrice, iar rețeaua continuă să se extindă. Deși nu există încă stații la fiecare colț de stradă, în majoritatea zonelor urbane un încărcător se află la o distanță foarte mică de deplasare.

În aceste condiții, alegerea unei mașini convenționale poate părea greu de justificat. Totuși, mulți cumpărători continuă să prefere motoarele pe benzină sau hibride din motive care țin de fiabilitate și predictibilitate.

Pentru proprietarii acestor vehicule, unul dintre principalele argumente este liniștea oferită de o tehnologie matură, testată de-a lungul anilor. Rețelele de service sunt bine dezvoltate, piesele sunt disponibile, iar reparațiile pot fi realizate cu ușurință în cazul apariției unor probleme tehnice.

Costurile de deținere au crescut însă și pentru aceste automobile. O modificare introdusă prin Bugetul din 2026 a redus valoarea rambursării acordate prin sistemul Preferential Additional Registration Fee (PARF), schimbând semnificativ calculele privind costul total al proprietății.

Astfel, automobilele înmatriculate după 20 februarie 2026 recuperează o sumă mai mică la expirarea certificatului de utilizare, după zece ani, comparativ cu vehiculele înmatriculate anterior modificării legislative. Impactul există pentru toate tipurile de automobile, însă este mai pronunțat în cazul celor pe benzină și hibride, deoarece acestea suportă taxe de înmatriculare mai mari decât vehiculele electrice.

Exemplul oferit de piața din Singapore este edificator. Un Toyota Corolla Altis 1.6 înmatriculat în prezent ar beneficia, peste zece ani, de o rambursare PARF de puțin peste 950 de dolari americani. Același model înmatriculat înainte de modificarea regulilor fiscale ar fi generat o rambursare de peste 9.500 de dolari.

În schimb, unele modele electrice de volum, precum BYD Seal 6 sau MG S5, au beneficiat de reduceri fiscale atât de consistente încât nu au fost supuse taxei suplimentare de înmatriculare (ARF), ceea ce înseamnă că nu aveau nici o rambursare PARF de pierdut.

Dincolo de calculele fiscale, piața auto funcționează însă după reguli economice proprii. Atunci când un automobil ajunge la finalul perioadei de utilizare în Singapore, proprietarul nu este obligat să îl predea pentru casare în schimbul rambursării fiscale.

În practică, exportatorii și dealerii oferă adesea sume suplimentare peste valoarea PARF, cunoscute în industrie drept „valoarea caroseriei”. Această valoare este determinată de cererea existentă pe piața internațională și de potențialul de revânzare al automobilului.

Comercianții analizează atât piața locală a vehiculelor second-hand, cât și posibilitățile de export. De zeci de ani, automobilele cu volan pe dreapta provenite din Singapore sunt comercializate în state precum Kenya sau Sri Lanka, unde există o cerere constantă pentru astfel de modele.

În special automobilele japoneze pe benzină se bucură de o reputație excelentă. Surse din domeniul comerțului auto afirmă că un Toyota Corolla Altis vechi de zece ani poate fi exportat pentru 2.500-3.000 de dolari, în timp ce un Honda Civic poate obține un preț chiar mai ridicat. SUV-urile japoneze sunt, de asemenea, foarte căutate pe aceste piețe.

Potrivit comercianților, reputația acestor modele privind fiabilitatea și costurile reduse de întreținere le permite să își păstreze valoarea chiar și fără garanție sau suport tehnic din partea producătorului.

În cazul vehiculelor electrice, perspectivele privind valoarea de revânzare peste zece ani sunt încă incerte. Specialiștii consideră că acestea ar putea deveni atractive pentru export, însă doar dacă vor îndeplini mai multe condiții.

În primul rând, industria internațională a automobilelor second-hand trebuie să capete încredere în durabilitatea bateriilor și a sistemelor electrice după un deceniu de utilizare.

În al doilea rând, statele în curs de dezvoltare vor trebui să își extindă infrastructura de încărcare și politicile de susținere a mobilității electrice pentru a crea o cerere reală pentru aceste vehicule.

Totodată, concurența vine chiar din partea producătorilor chinezi, care lansează permanent modele electrice noi la prețuri tot mai accesibile. În aceste condiții, un cumpărător ar putea prefera un automobil electric nou, dacă diferența de preț față de unul second-hand importat nu este suficient de mare.

În lipsa unor interdicții privind importul automobilelor cu motor cu ardere internă, modelele pe benzină continuă să beneficieze de un avantaj important: existența unei piețe de export deja consolidate, care le poate menține valoarea chiar și după expirarea perioadei de utilizare în Singapore.