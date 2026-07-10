Criza carburanților din Rusia stimulează creșterea vânzărilor de vehicule electrice

Penuria de carburanți și creșterea prețurilor la benzină și motorină schimbă comportamentul unor șoferi din Rusia, care se orientează către vehicule electrice. În timp ce vânzările acestora sunt în creștere, infrastructura de încărcare rămâne insuficientă, iar economiile realizate îi încurajează pe tot mai mulți să facă această tranziție.

Penuria de carburanți a provocat cozi îndelungate la benzinării și majorarea prețurilor la benzină și motorină în Rusia, determinându-i pe unii șoferi să opteze pentru vehicule electrice.

Potrivit firmei de consultanță Autostat, vânzările de vehicule electrice noi și hibride plug-in au crescut accelerat în luna iunie. Compania estimează că piața vehiculelor electrice, încă redusă ca dimensiune, ar putea înregistra o dezvoltare semnificativă dacă actuala criză a carburanților va continua.

Un exemplu este cel al Oksanei Yasinskaya, al cărei hatchback electric trece pe lângă un șir lung de mașini care așteaptă redeschiderea unei benzinării și oprește la o stație de încărcare liberă din sud-estul Moscovei. După ce și-a conectat mașina la punctul de încărcare, aceasta privește curtea aproape pustie. În același timp, la numeroase benzinării din Rusia au apărut afișe prin care proprietarii își cereau scuze pentru lipsa temporară a combustibilului, o imagine tot mai frecventă în contextul în care atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice au afectat aprovizionarea cu carburanți.

Yasinskaya, ingineră în vârstă de 36 de ani, care face zilnic naveta la Moscova, a afirmat că tocmai cozile interminabile de la benzinării au convins-o să cumpere un vehicul electric, precizând că anterior nu luase niciodată în calcul această opțiune. Ea a mărturisit că se simte ușurată deoarece nu mai este nevoită să piardă timp stând la cozi pe care le consideră umilitoare și a adăugat că știe persoane care petrec chiar și două sau trei ore așteptând să alimenteze sau care merg la benzinării în timpul nopții pentru a evita aglomerația.

Totodată, Yasinskaya a explicat că și-a achiziționat mașina electrică la mâna a doua de la un pensionar care o folosea foarte rar, iar costurile sale pentru naveta zilnică au scăzut cu aproximativ 80%. Ea s-a declarat convinsă că alegerea făcută este una de care nu va regreta.

„Acele cozi la benzinării au fost argumentul decisiv. Înainte nu ne-am gândit niciodată să cumpărăm un vehicul electric. Mă simt uşurată pentru că nu trebuie să stau la această coadă umilitoare. Urăsc să pierd timpul. Cunosc oameni care petrec două, trei ore la cozi sau vin noaptea pentru a alimenta”, adaugă Yasinskaya.

Infrastructura limitată de încărcare și condițiile meteorologice nefavorabile continuă să reprezinte provocări importante pentru șoferii de vehicule electrice din Rusia. Cu toate acestea, Yasinskaya a afirmat că economiile realizate de familia sa datorită utilizării unui automobil electric le-ar permite să înlocuiască și cea de-a doua mașină cu un model hibrid, întrucât aceasta poate fi încărcată cu ușurință acasă, în afara orașului.

Yasinskaya s-a declarat un susținător al utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice și a explicat că experiența sa i-a consolidat această convingere. Trecând cu mașina pe lângă un nou șir de șoferi care așteptau să alimenteze la o benzinărie, ea a spus că îi privește cu compasiune, descriindu-i drept oameni nefericiți, triști și lipsiți de noroc, nevoiți să petreacă mult timp la cozi pentru a-și alimenta vehiculele.